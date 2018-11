Schwetzingen/New York. (fub) Rolf Ohlhausen ist im November 2016 Großvater geworden, seinerzeit kam Enkelsohn Milo zur Welt. Eigentlich ein gewöhnlicher Vorgang, der keine besondere Erwähnung verdient. Doch der Architekt Ohlhausen, der heute in New York lebt, ist gebürtiger Schwetzinger. Wie seine Schwester Ellen und seine Cousins, die Brüder Heinz sowie Martin Ohlhausen, wurde er in den 1930er Jahren geboren. In Schwetzingen gehörten die Familien Ohlhausen damals der jüdischen Gemeinde an. Bis sie in der Nazizeit fliehen mussten.

Die Nationalsozialisten nahmen ihnen fast alles. Die Väter kamen aufgrund falscher Beschuldigungen ins Gefängnis, ihr Unternehmen wurde "arisiert". Nicht nur der Betrieb H. Ohlhausen & Söhne, der mit Lumpen und Alteisen handelte, auch ihr Elternhaus wurde letztlich enteignet. Über ein Jahr lang erlitten sie Folter und Elend in den Konzentrationslagern Dachau und Buchenwald. Die "Bedingung", aus dem KZ entlassen zu werden, war es, Deutschland zu verlassen.

Die acht Familienmitglieder Ohlhausen - Eltern und Kinder - wurden von den Nazis offiziell ausgebürgert. Da waren Rolf und Schwester Ellen, die Kinder von Mathilde ("Tilde"), geborene Steigerwald, und Leopold Ohlhausen auf der einen Seite. Heinz und Martin auf der anderen sind die Nachkommen von Else, geborene Kaufmann, und Arthur Ohlhausen. Sie entkamen in die Vereinigten Staaten, wo sie Hilfe von Verwandten bekamen, die bereits früher ausgewandert waren - wie es hieß, hätten weitere Familienmitglieder Schwetzingen bereits im 19. Jahrhundert verlassen, da sie schon damals als Juden Einschränkungen erfuhren. Großmutter Friederike Kaufmann, für die die Familie kein Visum erhielt, mussten sie zurücklassen. Sie starb im Lager Gurs.

Einwanderer Rolf Ohlhausen vermochte Karriere zu machen. Zunächst heiratete er seine Studienkollegin Ruth Kirchmeier, deren Familie auch aus Deutschland fliehen musste. Sie bekamen später zwei Söhne. Der ältere, Eli Ohlhausen, ist Rechtsanwalt in Denver/Colorado. Mit seiner Ehefrau Natalie Reeber bekam er im November 2016 einen Sohn namens Milo. Rolf Ohlhausen war 84 Jahre alt, als er Großvater wurde.

Seine Karriere in den USA ist als äußerst beachtlich anzusehen. Nachdem er für verschiedene Architekten in New York gearbeitet hatte, nahm er ab 1961 für zwei Jahre einen Lehrauftrag an der Universität von Oregon wahr. Dann wechselte er nach Washington und sollte als Architekt einer Kommission des US-Präsidenten angehören. Doch mit der Ermordung John F. Kennedys endete diese Planung.

Nach der Rückkehr der Familie nach New York begann Ohlhausen, sein eigenes Architekturbüro aufzubauen. Er spezialisierte sich auf Entwürfe und innovative Konstruktionen öffentlicher Gebäude, sein Büro wurde dafür oft ausgezeichnet. 1999 gründete er als Präsident der New Yorker Abteilung der amerikanischen Architektenkammer das Architektur-Zentrum in New York City. Er lehrte weiterhin als Dozent an vielen Universitäten und ging erst spät in den Ruhestand.

Heute lebt Ohlhausen mit seiner Frau Suzanne Davis in einer komfortablen Hochhauswohnung inmitten New Yorks, ganz in der Nähe des Lincoln Center. Unter Verweis auf Fotos von sich und dem Enkel meint er: "Wie wohl zu sehen ist, bin ich ganz hingerissen davon, endlich Großvater zu sein."