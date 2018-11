... und Hirschberg-Leutershausen haben eine ähnlich wechselvolle Geschichte. Beide wurden vor den Novemberpogromen 1938 an die politischen Gemeinden verkauft. So blieben sie unversehrt. Foto: Kreutzer

Von Anja Stepic und Lukas Werthenbach

Hirschberg/Sandhausen. Mit ihren klaren Linien und warmen Farben, ihrer Lichtoffenheit und einzigartigen Akustik ist die Ehemalige Synagoge in Hirschberg-Leutershausen heute ein weit über die Ortsgrenzen hinaus bewunderter Veranstaltungsort für Konzerte und Vorträge. Ein Ambiente, das wie geschaffen ist für eine Begegnung zwischen Menschen und Kulturen. Eine ähnlich bewegte Geschichte hat die Synagoge in Sandhausen. Beide Gotteshäuser verbindet, dass sie im Zuge der Novemberpogrome 1938 nicht zerstört wurden.

*

Kürzlich wurde das 150-jährige Bestehen des historischen Gebäudes in Leutershausen gefeiert. 70 Jahre lang war sie das Gebetshaus der jüdischen Gemeinde Leutershausen, die das Grundstück im Jahr 1862 für den Bau einer Synagoge erwarb. Nach fast zweijähriger Bauzeit wurde die Synagoge am 4. September 1868 eingeweiht. Bis in die 1930er Jahre war sie kulturelles und religiöses Zentrum für die jüdischen Mitbürger. Ein Ort, an dem sich Menschen begegneten, um miteinander zu beten, zu feiern, zu lernen und auch zu lachen. Doch die Repressalien der Nationalsozialisten zwangen immer mehr jüdische Familien, Leutershausen zu verlassen. Daraufhin wurde die Synagoge an die politische Gemeinde verkauft und blieb so in der Pogromnacht vor der Zerstörung bewahrt.

Während des Zweiten Weltkriegs diente das Gebäude als Lazarett und Gefangenenlager. Ab 1955 ging es in Privatbesitz über und diente als Betriebsgebäude für unterschiedliche Gewerbenutzungen, unter anderem als Konservenfabrik und als Druckerei. Dafür wurden Fenster mit Rollläden eingebaut, eine Decke zwischen den Emporen eingezogen, um ein zweites Stockwerk mit mehreren Räumen zu schaffen. Das Erdgeschoss diente als Maschinenhalle. In der Nachkriegszeit kam noch ein Anbau für Sozialräume der Arbeiter dazu.

1985 erwarb die Gemeinde Hirschberg das Gebäude, das noch an eine Druckerei vermietet war. Nach Betriebsaufgabe der Druckerei beschloss der Gemeinderat 1996, das seit 1972 unter Denkmalschutz stehende Gebäude zu sanieren und für kulturelle Veranstaltungen umzubauen.

Aus Respekt vor der Würde des Gebäudes und seiner Geschichte lautete die Leitformel für die Neugestaltung: "Erhalten und reparieren, wo immer es möglich ist". Dennoch sollte der Umbau in moderner Technik erfolgen, um so auch die Wandlungen des historischen Gebäudes erkennbar zu machen. Während der Rückbauarbeiten wurden mehrere im Laufe der Zeit zubetonierte Bauelemente gefunden und freigelegt - darunter einige Stufen der Holz-Spindeltreppe zur "Frauenempore" sowie mehrere Bodenplatten aus Sandstein im Bereich der kassettierten Treppentür. Zu den erhaltenen Originalelementen zählen auch sechs gusseiserne Säulen zwischen Boden und Empore. Restauriert wurden zudem drei gusseiserne Fenster, ein weiteres wurde zum Teil nachgebaut.

Aber nicht alles wurde originalgetreu rekonstruiert. So wich zum Beispiel die ursprünglich vergitterte Eingangs-Loggia einem heute verglasten Vorraum vor dem Saal. Die beiden Rundbogenfenster in den Giebeln wurden von dem schottischen Glaskünstler John Clark künstlerisch gestaltet und sind heute Objekt vielfacher Bewunderung. Zum Gedenken an die Pogromnacht 1938 ließ die Gemeinde am 9. November 1988 eine Gedenktafel an die jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger an der Westseite des Gebäudes anbringen. Am 11. November 2001 wurde die ehemalige Synagoge in Anwesenheit von Nachkommen ehemaliger jüdischer Bürger Leutershausens mit einem Festakt ihrem neuen Bestimmungszweck als "Haus der Kultur und Begegnung" übergeben. Ein bedeutender Moment war 2014 die Errichtung eines Mahnmals zum Gedenken an 27 jüdische Mitbürger auf dem Platz vor der Synagoge durch die Mannheimer Künstlerin Myriam Holme.

Auch die Sandhäuser Synagoge blieb in der Pogromnacht vor genau 80 Jahren unversehrt. Erbaut wurde sie im Jahr 1756 - damals aber noch als barocke Kirche der örtlichen evangelischen Pfarrgemeinde. Nachdem die Protestanten mit der Christuskirche ein neues, größeres Gotteshaus errichtetet hatten, gaben sie jene kleinere Kirche 1866 auf. Die jüdische Bevölkerung Sandhausens war indes stetig gewachsen, weshalb die israelitische Gemeinde die Barockkirche im März 1867 kaufte. Nach dem Umbau zur Synagoge wurde sie 1869 feierlich eingeweiht.

Bereits bei Hitlers Machtergreifung 1933 gab es in Sandhausen nur noch 19 Juden. Die Synagoge wurde seltener genutzt, auch wirtschaftlich ging es der jüdischen Gemeinde immer schlechter. Dies führte schnell zum baulichen Verfall des Gotteshauses. Im März 1938 folgte ein weiterer Tiefschlag, auch für die israelitische Gemeinde in Sandhausen: Per Gesetz wurde sie von einer Körperschaft des öffentlichen Rechts zu einem Verein des bürgerlichen Rechts herabgestuft. Fortan war sie nicht mehr von Abgaben wie Grund- und Vermögenssteuer befreit.

Einen Monat später erklärte der Oberrat der Israeliten in Karlsruhe Sandhausens damaligem Bürgermeister Franz Machmeier, dass die örtliche israelitische Gemeinde aufgelöst werden sollte. Er bot der politischen Gemeinde die Synagoge zum Kauf an. Die Kommune aber spielte auf Zeit, um den Angebotspreis von 6000 Reichsmark zu drücken. So wurde der Kaufvertrag erst am 25. Oktober 1938 unterschrieben. Nur zwei Wochen später fielen SA-Trupps aus Heidelberg in Sandhausen ein. Sie demolierten die Wohnungen zweier jüdischer Familien, die Synagoge aber überstand die "Judenaktion" in Sandhausen - dank des kurz zuvor abgeschlossenen Geschäfts. Im Werk "Stolpersteine" von Martin Schweigler, Birgitta Hamann und Rolf Maier ist lediglich von "unwesentlichem Schaden" die Rede, andere Quellen berichten von gar keinen Schäden.

Nach dem Krieg fungierte das Gebäude zunächst nur als Abstellkammer, es verfiel weiter. 1950 wollte es die Gemeinde Sandhausen abreißen lassen, was das Landratsamt bereits genehmigt hatte. Doch neben Denkmalschutzamt und jüdischer Kultusgemeinde Heidelberg protestierten auch einige Bürger dagegen. So wurde in der ehemaligen Synagoge zunächst ein Ausweichzimmer der Gemeindeverwaltung eingerichtet. Bei der Umgestaltung des Rathausplatzes 1955 wurde das Dach erneuert, von 1960 bis 1962 wurde das gesamte Gebäude renoviert. Seit dieser Zeit erinnert ein Gedenkstein an die jüdische Gemeinde.

Bis 1975 wurden in der ehemaligen Synagoge eine Bibliothek und Gemeindeämter untergebracht. 1985 wurde die Außenfassade renoviert, in den Jahren 2015 und 2016 erfolgte eine weitere Sanierung. Seit dem Auszug von Bücherei und Ämtern finden bis heute kulturelle Veranstaltungen in dem Gebäude statt.