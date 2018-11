Stuttgart. (ik) Medienrummel um Boris Becker in Stuttgart. Der dreifache Wimbledon-Sieger war am Donnerstag Ehrengast bei der Premiere des Broadway Musicals "Anastasia". Der 51-Jährige, der in London lebt und zur Zeit in der Region weilt, genoss den Abend gemeinsam mit weiteren Stars, darunter auch Model Barbara Meier, Victoria Swarovski und Moderatorin Tatjana Geßler.

Boris Becker beim Musical Anastasia - Die Fotogalerie





























Den Journalisten gegenüber gab sich die Tennislegende an dem Abend wortkarg. In Samt-Jackett, blauem, offenem Hemd und grauer Flanellhose bewegte sich der gefragte Promi eher zurückhaltend, ruhig und in sich gekehrt auf dem roten Teppich. Dass der mittlerweile stark verschuldete „Leimener Bub“ ein Antrittshonorar bekam, wurde von Stage Entertainment laut Medienberichten bestätigt. Über die Höhe aber wurde nichts verraten. Nur so viel, dass es nicht ausreiche, um seine Verbindlichkeiten auszugleichen. Die Premiergäste, weit über 1000 waren gekommen, jedenfalls freuten sich, einen Blick von dem gut von Sicherheitskräften abgeschirmten Ex-Tennis-Profi zu erhaschen.