Stuttgart/Region. (dpa/hö/RNZ) Sturmtief "Ylenia" hat in Baden-Württemberg Polizei und Feuerwehr auf den Plan gerufen. Größere Schäden gab es aber nicht, wie mehrere Polizeisprecher am Donnerstagmorgen mitteilten. Viele Bäume stürzten um und fielen auf Straßen. Im Landkreis Heilbronn fuhren zwei Autos über umgefallene Bäume. Verletzt wurde niemand. An einigen Orten stürzten zudem Bauzäune und Mülltonnen um.

In Schriesheim blieben die Schäden bisher übersichtlich, wie Feuerwehrkommandant Oliver Scherer berichtet: Zuerst wurde noch in der Nacht auf den Donnerstag ein angeblich umgestürzter Baum auf der Landstraße 536 unweit von Wilhelmsfeld (nach der scharfen Kurve) gemeldet: Das war aber nur ein Ast. Gut zehn Stunden darauf, war tatsächlich auf der L 536, etwas mehr in Richtung Schriesheim, ein Baum auf die Fahrbahn gefallen, der diese halbseitig blockierte. Gleich daneben drohte ein weiterer Baum umzukippen. Mitarbeiter des Forsts, die zufällig vorbeikamen, fällten ihn und transportierten ihn ab. Die Polizei musste die Straße etwa 20 Minuten sperren. Wie Scherer berichtet, war der Wind in den höheren Lagen ziemlich kräftig, während die Wetterstation in der Innenstadt eher mäßige Böen mit maximal 58 km/h registrierte.

Im Bereich des Polizeipräsidiums Heilbronn gingen während des Unwetters zwischen 4.30 Uhr und 10 Uhr am Donnerstag 40 Meldungen ein. 28 Mal lagen umgestürzte Bäume oder Äste auf der Fahrbahn. Zu einem Einsatz rückten Polizisten aus, da eine Straße unter Wasser stand. Die Windböen warfen fünf Schilder, Bauzäune und andere Gegenstände um. Sechs zum Glück harmlose Verkehrsunfälle, bei denen es lediglich zu Sachschäden kam, meldete die Polizei am Donnerstagmorgen.

Auch in Südhessen kam es bis zum frühen Donnerstagmorgen nur zu vereinzelten Meldungen. Seit 4.30 Uhr gehen bei den Leitstellen der Rettungsdienste und der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Südhessen vermehrt Anrufe über Sturmschäden ein, teilt die Polizei mit. Vor Mitternacht kam es zu Meldungen über umgestürzte Bäume auf den Landstraßen. Die Feuerwehren, Straßenmeistereien und Polizei sind im Einsatz.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte vor Orkanböen in Teilen Baden-Württembergs in der Nacht zu Donnerstag sowie am Freitag. Vor allem im Schwarzwald sei oberhalb von 800 Metern mit orkanartigen Böen mit bis zu 110 Kilometern pro Stunde zu rechnen. In den Hoch- und Gipfellagen sollen sogar Orkanböen mit bis zu 130 Kilometern pro Stunde möglich sein.