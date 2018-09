Rhein-Neckar. (pol/pr/mare) Der Sturm am Sonntagabend hat in der Region seine Spuren hinterlassen.

Auf der Autobahn A5 in Richtung Karlsruhe durchschlug ein Baumgegen 17.45 Uhr kurz vor der Anschlussstelle Heidelberg/Schwetzingen die Lärmschutzwand. Es kommt aktuelle zu Behinderungen im Verkehr.

In Heidelberg traf es besonders den Neckarmünplatz. Hier musste die Feuerwehr zahlreiche Äste vom Busparkplatz abräumen.

In Eppelheim fiel ein Baum auf ein Haus in der Wieblinger Straße Ecke Hebelstraße - übrigens in Nachbarschaft von Bürgermeisterin Patricia Rebmann.

In Epfenbach hat der Sturm am Sonntagabend erste Opfer gefordert. Das meldet die Polizei.

Auf der Kreisstraße K4190 ist ein Baum auf ein Auto gestürzt. Drei Menschen sind dabei schwer verletzt worden.

In etlichen weiteren Gemeinden tobte das Unwetter, wie die RNZ-Leser auf Facebook mitteilten. So stürmte es gewaltig etwa in Leimen, Eppingen, Waldbrunn, Speyer. Auch Mosbach wurde vom Orkan getroffen, wie RNZ-Leser Carsten Efing per Video festhielt:

Der Bahnverkehr wurde derweile erheblich eingeschränkt: So waren beispielsweise die Strecken Frankfurt/Main-Heidelberg sowie Mainz-Worms-Mannheim sowie Aschaffenburg-Würzburg und Würzburg-Nürnberg in beiden Richtungen gesperrt.

Weitere Informationen folgen.

Update: 23. September 2018, 20.08 Uhr