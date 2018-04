Dafür gibt's keinen TÜV

Manche sehen ziemlich wackelig aus, andere haben ihre beste Zeit ganz offensichtlich schon lange hinter hinter sich. Da stellt sich unweigerlich die Frage, wer denn eigentlich für die Kontrolle der Hochsitze im Wald zuständig ist. Die RNZ hat beim Rhein-Neckar-Kreis nachgefragt.

"Dafür gibt es keinen TÜV", stellt Kreissprecher Ralph Adameit klar und holt anschließend erst einmal etwas weiter aus. Das Kreisforstamt betreue einen Großteil der kommunalen und privaten Waldbesitzer im Rhein-Neckar-Kreis und bewirtschafte den gesamten Staatswald im Rhein-Neckar-Kreis. Dies beziehe sich auf die Forstwirtschaft, nicht aber auf die Jagd.

"Im Staatswald werden unter Aufsicht des Kreisforstamtes oder direkt durch Mitarbeiter des Kreisforstamtes Jagdeinrichtungen - also auch Hochsitze - erstellt, kontrolliert und unterhalten", erläutert Adameit. Im Bezug auf die Hochsitze finde eine regelmäßige Kontrolle statt, in der Regel jährlich vor den Drückjagden im Herbst. Der Bau von Jagdeinrichtungen wie beispielsweise Hochsitzen orientiere sich an den Vorgaben der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG). In einer fast 70-seitigen Broschüre wird dabei genaustens beschrieben, wie "sichere Hochsitzkonstruktionen" für Jäger auszusehen haben. Bauanleitungen und die benötigten Materialien sind in dem umfangreichen Werk ebenfalls aufgeführt.

"Der überwiegende Teil des kommunalen und privaten Waldes, sowie der Flächen im Offenland und ein sehr geringer Teil des Staatswaldes sind an private Jagdpächter verpachtet", ergänzt Adameit. Dort würden Bau, Kontrolle und Unterhaltung der Hochsitze dem jeweiligen Jagdpächter unterliegen.

"Aber", betont der Kreissprecher, dies sei ganz wichtig: "Das Landeswaldgesetz verbietet das Betreten sämtlicher Jagdeinrichtungen. Dies ist ausschließlich den Jagdausübungsberechtigten erlaubt."

