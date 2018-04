Von Jasper Rothfels

Rülzheim. Der junge Jaimé hat es Uschi Braun angetan. "Er hat Wimpern wie Sophia Loren", sagt die 62-Jährige über den großen Strauß, der sie aus seinem Gehege heraus neugierig beäugt. Braun und ihr Mann züchten Strauße im südpfälzischen Rülzheim, nach ihren Angaben haben sie den führenden Betrieb in Europa. 80 Zuchttiere und eine Gruppe Jungtiere bevölkern das weitläufige Gelände. Nun kommen noch welche dazu, denn gerade schlüpfen die ersten Küken der Saison, nach denen mancher ungeduldige Anrufer vor einem Besuch schon gefragt hat. "Sobald die Küken da sind, gibt es kein Halten mehr", sagt Brauns Mann, Christoph Kistner.

Die großen Strauße leben in "Familien" auf dem Gelände zusammen. Es sind 20 Hähne wie der schwarz-weiß gefiederte Jaimé, die jeweils mit bis zu vier Hennen über ein eigenes Areal stolzieren und das Gras abzupfen. Die grau-braun gefiederten Hennen können nach Brauns Angaben phasenweise jeden zweiten Tag ein Ei legen, bis zu 100 sind es im Jahr. Die Eierproduktion sei wie bei Vögeln allgemein "lichtgesteuert", sagt Straußenexperte Kistner. "Wenn die Tage kürzer werden, hören sie irgendwann auf mit Legen, und sobald die Tage wieder länger werden, fangen sie wieder an."

Die etwa 1,6 Kilo schweren Eier werden gewaschen, desinfiziert und kommen in das Eilager. Dort wird der Bestand von zehn Tagen gesammelt, bevor er in die auf gut 36 Grad erwärmte Brutmaschine kommt. Sechs Wochen dauert das Brüten. Natürlich könnten die Tiere das auch selbst machen, sagt Braun. "Aber dann hätten wir viel weniger Küken." So wird über Monate hinweg gelegt.

Zeichnet sich im Brutraum ab, dass der Nachwuchs das Ei mit der eineinhalb bis zwei Millimeter dicken Schale verlassen will, geht es in den Schlupfraum und danach in die "Babystube", wo die Kleinen sich unter einer Wärmelampe tummeln können. "Und am zweiten, dritten Tag geht es dann schon raus ins Freie", sagt Braun. Zudem können sie in mit Stroh ausgekleideten Ställen unterschlüpfen, umsorgt von sogenannten Kükenbetreuern. Die meisten werden dann innerhalb der ersten drei Wochen an andere Farmen abgegeben, wo sie großgezogen werden. Um die Tiere aufziehen zu können, fehlt der Platz.

Abgegebene Strauße werden auch geschlachtet. Die Produkte, zu denen sie verarbeitet werden, kauft das Züchterehepaar ein: Das Fleisch wird in Form von Gerichten im Farm-Restaurant und im Laden nebenan angeboten. Haupteinnahmequelle der Farm ist der Tourismus, wie Kistner sagt. Die Farm, die 20 Mitarbeiter zählt, zieht nach seinen Angaben pro Jahr etwa 100.000 Besucher an.

Info: www.mhoufarm.de