Rhein-Neckar. (alb) Nicht schlecht gestaunt haben Karlsruher Zollfahnder, als sie kürzlich auf der A 5 an der Rastanlage Hardtwald-Ost einen Kleintransporter mit Anhänger kontrollierten: Der italienische Fahrer wollte ein Motorboot und vier Segelboote von seinem Wohnsitz in der Schweiz in die Niederlande bringen. Allerdings hatte der Mann die Ladung beim Zoll weder angemeldet noch versteuert. Dies wäre bei der Einfuhr ins Bundesgebiet erforderlich gewesen, da die Schweiz nicht Teil der EU ist.

Die Boote haben nach Behördenangaben einen Wert von circa 50.000 Euro. Daraus wiederum ergab sich ein steuerlicher Schaden von knapp 10.000 Euro. Da der Italiener diese Summe noch vor Ort beglich, durfte er die Fahrt fortsetzen. Gegen ihn wurde jedoch ein Strafverfahren wegen Steuerhinterziehung eingeleitet.