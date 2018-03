Asiatische Tigermücke (Aedes albopictus). Foto: James Gathany, Centers for Disease Control and Prevention's Public Health Image Library

Von Harald Berlinghof

Speyer/Heidelberg. "Das Schweizer Tessin ist gut besetzt mit dem Tigermoskito", sagt Peter Luethy von der Technischen Universität Zürich. Auch rund um Straßburg ist der Krankheitsüberträger seit drei Jahren nachgewiesen. In Griechenland, Spanien und Italien ist er schon gar nichts Besonderes mehr. Und in Deutschland arbeitet sich die Art langsam an der Autobahn A 5 nach Norden vor. Erst Freiburg, dann Karlsruhe und Sinsheim, schließlich Heidelberg. Zunächst in Wieblingen, dann auch in Handschuhsheim. Die eigentlich tropische Art hat in Süd- und Mitteleuropa Fuß gefasst. Jetzt trafen sich Experten in Speyer und tauschten sich über die richtigen Bekämpfungsmethoden aus.

"Aedes albopictus", wie die Mücke mit ihrem wissenschaftlichen Namen heißt, ist der Überträger von hauptsächlich drei Krankheiten, die dem Menschen gefährlich werden können: Dengue-Fieber, Chikungunya und Zika. Die weit verbreitete Hausmücke (Culex pipiens) ist in der Lage, den West-Nil-Virus zu übertragen.

Entsprechend trug die Speyrer Konferenz, an der 60 Fachleute teilnahmen, den Titel "Integrierte Stechmückenbekämpfung zum Schutz der Bürger Europas". Veranstalter war die EMCA, die European Mosquito Control Association. In etwa 15 Ländern Europas, von Griechenland über Deutschland bis Schweden, wird das biologische Bekämpfungsmittel Bti gegen Stechmückenlarven eingesetzt. Von Deutschland ausgehend, hat sich das Modell der Kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (KABS) im europäischen Ausland etabliert. Entlang des Oberrheins gilt die Stechmückenbekämpfung, die hier seit 1976 praktiziert wird, als Erfolgsrezept.

Doch die Bekämpfung der Larven mit Bti wird nicht von allen gut geheißen. Es gibt auch kritische Stimmen, die der KABS vorwerfen, sie schädige die Insektenpopulation im Auwald insgesamt. Norbert Becker, wissenschaftlicher Direktor der KABS, und seine Mitstreiter bestreiten dies vehement. Doch wenn es um mehr geht, als nur das Wohlbefinden der Anwohner in den Auwäldern, nämlich um die Gesundheit von Menschen, dann muss man, um erfolgreich zu sein, zu anderen Methoden greifen. In Deutschland wird bei der Bekämpfung des Tigermoskitos bereits eine Sterilisierungsmethode angewendet. Durch Bestrahlung unfruchtbar gemachte Schnakenmännchen werden ausgesetzt, um die Population des Tigermoskitos deutlich zu reduzieren. Die Weibchen legen nur unfruchtbare Eier, und die Masse der Moskitos reduziert sich so um rund 60 Prozent, erklärt Becker. Den Rest erledigt man mit Bti.

Die Population in Sinsheim konnte man mit dieser Kombination komplett vernichten, die Population in Heidelberg-Wieblingen um 90 Prozent vermindern. In Handschuhsheim beginnt man gerade damit. Strittig ist noch, ob eine Reduzierung um 90 Prozent die Gefahr bannt. "Der Tigermoskito ist zwar unter den Krankheitsüberträgern der Lamborghini, aber er ist ein ganz schlechter Flieger. Er fliegt in aller Regel nur 100 bis 150 Meter weit. Das ist unser Glück", betont Luethy.

Aber dort, wo der Ausbruch einer Epidemie droht, weil die Moskitos mit Viren verseucht sind, greift man zu anderen Mitteln. Etwa in Griechenland. Mit Lastwagen werden hier in den Städten Insektizide ausgebracht, welche die fliegenden Moskitos abtöten. Die Tigermoskitos in Wieblingen waren noch nicht mit gefährlichen Viren in Kontakt gekommen. Deshalb hat man dort auf die bewährten, umweltfreundlichen Methoden zurückgegriffen.

Norbert Becker will jedoch nicht komplett ausschließen, dass es auch in Deutschland im Gefährdungsfall zum Einsatz solcher Pyrethroide kommen könnte. "Das wünscht sich niemand, und wir wollen das auf jeden Fall vermeiden", so Becker. Ganz abgesehen davon, dass es dafür aufwändiger Genehmigungsverfahren bedürfe.