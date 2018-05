Großostheim. (mare) Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis ... Mit diesen ersten Worten des Kinofilms begann 1977 die einzigartige Erfolgsgeschichte von "Star Wars", der in Deutschland als "Krieg der Sterne" bekannt wurde. Heute, 41 Jahre später, ist daraus tatsächlich ein Imperium (!) geworden, dass Millionen von Menschen begeistert und berührt. Und die Geschichte geht weiter - nicht nur mit den neuen Episoden VII bis IX. Am 24. Mai startet nach Rogue One der zweite Stand-Alone-Film "Solo: A Star Wars Story". Zur Einstimmung wird am morgigen Freitag der internationale #StarWarsDay gefeiert. Und dafür lassen sich Fans die coolsten Aktionen einfallen. "May the 4th be with you!"

So auch beim Bürobedarf Viking in Großostheim bei Aschaffenburg. Aus 28.800 Pinnwandnadeln haben Mitarbeiter und Star-Wars-Fans einen Strumtruppler gesteckt. Zunächt haben die Mitarbeiter dabei mit Photoshop eine Vorlage erstellt, die dann auf eine 2,40 mal 1,20 Meter große Hartschaumplatte übertragen wurde. Dann wurden die 28.800 Teile in Kleinstarbeit einzeln gesteckt, bis das Bild Gestalt annahm. Schließlich kam noch ein Glasplatte obendrauf, um das Kunstwerk abzurunden und ihn quasi zu einer Daueraustellung zu machen. Die Steckzeit: 39 Stunden.

Dokumentiert haben die Viking-Mitarbeiter den Entstehungsprozess auf ihrem Blog. Demnach wurde der auserwählte Schreibtisch zunächst vermessen. "So wussten wir, dass wir eine 2,40 Meter mal 1,20 Meter große Fläche für unser Kunstwerk zu Verfügung hatten", schreiben sie. Das Star Wars-Projekt "Pinnnadel-Stormtrooper" wurde gewissenhaft und mathematisch angegangen. Um genau herauszufinden, wie viele Pinnwandstecker sie benötigen, ließen sie eine Designvorlage angefertigt. In dieser entspricht ein Pixel einem Pinnwandstecker. In Originalgröße hat jeder der kleinen bunten Stecker ungefähr einen Zentimeter Durchmesser. Also hieß es, ran an Photoshop.

Dort wurden die Maße des Schreibtischs eingegeben. "Unser Bild sollte aus Pinnnadeln in den Farben blau, grün, gelb, rot, schwarz und weiß entstehen. Also haben wir Photoshop dazu 'gezwungen', auch nur diese sechs Farben zu verwenden", heißt es. Im Histogramm des Programms wurde dann ausgezählt, wie viele Pixel es von jeder Farbe gibt. So kam die stattliche Gesamtzahl von 28.800 Pinnadeln zusammen – 12.859 schwarze, 9865 weiße, 2680 blaue, 1225 grüne, 1156 gelbe und 1015 rote Stecker. Nun benötigten die "Vikings" noch in der Größe des Tisches. Also vergrößerten sie das Kunstwerk in Photoshop maßstabsgetreu um 3200 Prozent, um eine Vorlage zu kreieren, auf welcher auf jedes Pixel eine Pinnwandnadel gesteckt werden kann: 1 Pixel = 1 Zentimeter.

Dann ließen die Star Wars-Fans eine Hartschaumplatte aus PVC direkt mit dem Bild bedrucken. Da eine Hartschaumplatte aus PVC an sich recht stabil ist, können wir sie nach vollbrachter Tat auch leichter hin und her transportieren. Alle Viking-Angestellten wurden dadnn ermutigt, über den Tag verteilt immer mal wieder kleine fünfminütige Pausen zu machen und Pinnadeln zu stecken. Insgesamt wurde über 39 Stunden in wechselnder Besatzung eine Woche lang an der Kreation des Stormtroopers aus Pinnwandsteckern gearbeitet.

Die Herangehensweise der Mitarbeiter war dabei unterschiedlich. Während die einen ihren Abschnitt ganz systematisch Pixel für Pixel mit Pinnnadeln füllten, konzentrierten sich andere erst auf eine Farbe in ihrem Bereich und andere wieder arbeiteten sich von außen nach innen oder umgekehrt vor. Viele Kollegen waren so im Star Wars-Fieber, dass sie es kaum erwarten konnten, auch ihre Mittagspause mit Pinnnadelstecken zu verbringen.