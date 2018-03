Von Stefan Kern

Brühl. Für die Hufeisengemeinde ist der Sportpark Süd ein gewaltiger Brocken. Neun Jahre Planung, Umzüge von zwei Vereinen, ein neues Sportzentrum inklusive Sporthalle, ein Neubaugebiet - und das alles für 10,5 Millionen Euro. Es sind Größenverhältnisse, die den üblichen Gestaltungsrahmen der Gemeinde überragen, weshalb einige Mitglieder des Gemeinderats auch durchaus Sorgenfalten auf der Stirn hatten. Denn nur zum Vergleich: Die 10,5 Millionen Euro entsprechen fast einem Drittel des rund 32,3 Millionen Euro umfassenden Haushaltsansatzes für 2018.

Es ist also eine enorme Investition, die sich in den Augen von Bürgermeister Ralf Göck dennoch lohnen werde, und zwar gleich dreifach. Im Süden entstehe erstens ein "attraktives Sportzentrum", im Herzen der Gemeinde wachse zweitens ein dringend benötigtes Neubaugebiet und unter dem Strich gebe Einnahmen, die das ganze Projekt beinahe komplett gegenfinanziert erscheinen lassen, so der Bürgermeister.

Es war das Jahr 2009, als erstmals der Gedanke zum Bau des Mega-Infrastrukturprojekts aufkam. Und was damals nur eine grobe Idee war, steht heute vor der Verwirklichung. Zentraler Baustein des Projekts war dabei der Umzug des Fußballvereins 1918 Brühl aus der Ortsmitte in den Süden der Gemeinde. Allein die Gespräche dazu nahmen einige Jahre in Anspruch. Ziel war es, dass der Verein seinen Erbbaurechtsvertrag aufgibt und zugleich einem Pachtvertrag für das neue Gelände zustimmt. Ein Vorhaben, das erst seit wenigen Monaten realisiert werden konnte.

Und auch der neue Pachtvertrag des Schäferhundevereins ist unterschrieben. Dessen Umzug wurde notwendig, da das Hundevereinsgelände im Süden der Gemeinde mitten im geplanten neuen Stadion gelegen hätte. Für den Hundeverein wird nun auf der gegenüberliegende Straßenseite eine ehemalige Gärtnerei umgebaut. Das bisherige Wohnhaus des Gärtners wird dabei zum Clubhaus umgebaut, und auf der Fläche, auf der bis dato die Gewächshäuser standen, wird der Hundeplatz verwirklicht.

Allein dieses Teilprojekt wird ungefähr eine Million Euro kosten. Für den Fußballverein wird ein 70 mal 44 Meter großer Naturrasenplatz zum Trainieren, ein neues Clubhaus und ein Fußballstadion inklusive eines 105 mal 68 Meter großen Kunstrasenspielfelds mit einer 400 Meter langen Leichtathletik-Rundbahn gebaut. Als weitere Trainingsfläche dient außerdem noch ein weiteres Kunstrasenfeld (90 mal 60 Meter), das die Gemeinde für die Marion-Dönhoff-Realschule realisiert. Und darüber hinaus wird als Abgrenzung zum benachbarten Turnverein eine Gabionenwand gebaut. Laut der Pläne soll dieser größte Teil des Projekts etwa acht Millionen Euro kosten.

Darin sollen übrigens auch acht Boulebahnen nördlich des Rasenspielfelds sein. Bereits 2016 wurde außerdem die neue, rund 2,5 Millionen Euro teure Trainingshalle bei den Wiesenplätzen verwirklicht.

Addiert man alle Kosten zusammen, würden nun eigentlich 11,5 Millionen Euro auf der Rechnung stehen - rund eine Million Euro mehr als der Planansatz. Allerdings erwartet der Bürgermeister knapp eine Million Euro an Zuschüssen, womit die 10,5 Millionen Euro Gesamtkosten eingehalten werden könnten.

Den Entwicklungskosten für den Sportpark Süd stehen die Einnahmen aus dem Verkauf und der Entwicklung des Neubaugebiets auf der ehemaligen Vereinsfläche im Ortszentrum gegenüber. Sichtlich zufrieden äußerte sich der Bürgermeister deshalb über die Ergebnisse einer ersten Investorenauswahl: "Fünf Unternehmen zeigten sich bereit, den von der Gemeinde geforderten Mindestpreis von neun Millionen Euro zu bezahlen."

Damit wären die neuen Sportanlagen und der Umzug des Schäferhundevereins komplett finanziert. Göck sieht damit die Befürchtungen von Teilen des Gemeinderats, die Gemeinde würde sich mit diesem Projekt übernehmen, klar entkräftet. "Der Sportpark Süd wird nicht zur Schuldenfalle für die Gemeinde Brühl werden", versprach er.

Aktuell wird das zukünftige Clubhaus des Schäferhundvereins umgebaut. Angelaufen sind auch die Detailplanungen für das künftige Sportgelände des Fußballvereins. Begonnen wird mit dieser Maßnahme noch dieses Jahr. Und wenn alles gut läuft, so rechnet der Bürgermeister, "wird das Herz des Sportparks Süd spätestens im kommenden Jahr beginnen zu schlagen." Die Gemeinde werde sich damit sicher nicht neu erfinden. Aber, so Göck, es sei ein über die Gemeinde hinweg sichtbares Zeichen für eine Kommune, die sich zuversichtlich den Aufgaben der Zukunft stelle.