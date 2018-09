Es ist ein ruhiges Schnakenjahr. Dennoch taucht die Tigermücke in der Region immer wieder auf. Auch in Heidelberg. Foto: zg

Von Harald Berlinghof

Speyer/Heidelberg. "Da kann man Kakteen pflanzen", lautet ein geflügeltes Wort unter den Mitarbeitern der Kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (Kabs). Selten galt der Satz so uneingeschränkt wie in diesem Jahr. Das letzte mittlere "Hochwasser" am Rhein, bei dem die Schnakenbekämpfer flächendeckend mit Hubschrauberunterstützung die Schnakenbrut bekämpfen mussten, war Mitte Juni. Seither geht es mit dem Rheinpegel abwärts, was auch die Schifffahrt bereits zu spüren bekommen hat. "Es fehlen rund zwei Meter Wasserstand, bevor es zu bekämpfungswürdigen Wasserflächen im Rheinvorland kommt", so Kabs-Distriktleiter Dirk Reichle gegenüber der RNZ.

Finanzielle Entlastung

Er vertritt den wissenschaftlichen Direktor, Norbert Becker, in der Kabs-Zentrale in Speyer. Auch das deutet auf ein außergewöhnlich ruhiges Schnakenjahr hin. Becker war seit einer gefühlten Ewigkeit nicht mehr in den Sommermonaten in Urlaub. So ganz Urlaub ist es dann doch nicht, ist er doch in Slowenien der Tigermücke auf der Spur, die sich immer weiter in Europa ausbreitet. Auch in Heidelberg geht man gegen die eingeschleppte Mückenart vor, die Viruserkrankungen übertragen kann. Für die Kabs und vor allem die Mitgliedskommunen oder beteiligten Kreise bedeutet ein solches Jahr eine finanzielle Entlastung. Der Verbrauch des biologischen Wirkstoffs Bti reduziert sich aufs Gesamtjahr gesehen, die Kosten für die Hilfskräfte, oft Studenten und Rentner, sinken ebenfalls.

Die andere Seite der Medaille sind finanzielle Ausfälle bei denen, ohne die die Kabs gar nicht existieren könnte. Eben jene Hilfskräfte, die sich in den Frühjahrs- und Sommermonaten in langen Anglerstiefeln, schwitzend und fluchend quer durch die Landschaft und die Büsche kämpfen und sich damit etwas hinzuverdienen. Kleinere Gruppen der Schnakenbekämpfer leisten vor allem bei der Bekämpfung der Asiatischen Tigermücke wichtige Arbeit. Um die eingewanderte Mücke zurück zu drängen, verteilen sie an Haustüren Bti-Tabs, die dazu dienen, in Regentonnen und anderen Wassergefäßen die Entwicklung von Hausmücken und Tigermoskitos zu verhindern. Die Aufklärungsarbeit bei der Bevölkerung ist ein wichtiger Faktor in der Bekämpfung. Aber das alleine reicht nicht.

Auch in Heidelberg-Handschuhsheim und der Bahnstadt geht man systematisch gegen die Tigermücke vor. Entlang der Autobahn A 5, der Einschlepproute des Moskitos, gibt es zahlreiche kleinere Populationen der Tigermücke. Gegen sie wird ebenfalls das bewährte Bti eingesetzt. In Heidelberg-Wieblingen konnte man die tropische Mückenart so nahezu zum Verschwinden bringen.

In der vergangenen Woche ist sie aber wieder aufgetaucht, wie man durch ein Bio-Monitoring festgestellt hat. "Es ist fast wie ein Kampf gegen Windmühlen", meint Becker am Handy. "Aber man muss sich hohe Ziele setzen, um etwas zu schaffen", ergänzt er. "Wir haben in Deutschland noch Glück im Vergleich zu Italien etwa. Bei uns handelt es sich um isolierte Inselvorkommen der Mücke. Wir haben die Hoffnung, dass wir sie wieder zum Verschwinden bringen, wenn man konsequent genug draufhaut", betont er.

Und man hat außer der Bevölkerungsaufklärung und dem Wirkstoff Bti noch eine dritte Waffe gegen den Moskito. Jeden Freitag werden gegenwärtig in Handschuhsheim 1000 bis 1500 sterilisierte männliche Tigermücken frei gesetzt. Da bei Schnaken nur die Weibchen stechen, müssen die Anwohner keine zusätzliche Belästigung fürchten.

"Wir haben noch Glück"

Die in Bologna mit Gammastrahlen sterilisierten Mücken kommen per Post im Kühlbehälter lebend in Deutschland an. Man ist überzeugt bei der Kabs, dass die sterilisierten Männchen die Population zum Erliegen bringen können. Denn die Nachkommen der sterilen Männchen sind zeugungsunfähig, und so sinkt die Zahl der Nachkommen kontinuierlich. Beide Methoden gemeinsam angewendet - Bti und sterile Männchen - sollen zum Aussterben der eingewanderten Mückenpopulation führen. Was man mit Bti nicht erreicht, sollen die sterilen Männchen vollenden. Wenn nötig, kommt dann noch einmal die "Bti-Klatsche" zum Einsatz. "In Heidelberg sieht es gut aus. Wenn es einer schaffen kann, dann wir", ist sich Becker sicher.