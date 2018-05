Kinderbuchautor Paul Maar nimmt im Historischen Museum der Pfalz in der Ausstellung "Das Sams und die Helden der Kinderbücher" an einer Pressekonferenz teil. Die Ausstellung ist vom 1. Juni 2018 bis zum 6. Januar 2019 zu sehen. Foto: Uwe Anspach/dpa

Speyer. (dpa/lrs) Das Sams, Pippi Langstrumpf, Pumuckl und viele mehr: Das Historische Museum der Pfalz in Speyer zeigt von Freitag an eine Familien-Ausstellung über Kinderbuchhelden. Die Ausstellung solle Kindsheitsträume verwirklichen, sagte Museumschef Alexander Schubert bei der Vorstellung der Schau am Mittwoch. Aber auch jeder Beteiligte habe während der Vorbereitungen sein inneres Kind widerentdeckt.

Die Ausstellung soll die Besucher in die Welt der Buchhelden entführen. Zum Beispiel können die Besucher die nachgebaute Küche von Pippi Langstrumpfs aus der Villa Kunterbunt oder die Schreinerwerkstatt von Meister Eder und dem Kobold Pumuckl besichtigen. Für Schubert ein besonderes Merkmal der Schau: «Einmal selbst Teil einer Erzählung zu werden, mit dem Helden Abenteuer bestehen und buchstäblich ihre Welt hautnah erleben - wer hat davon noch nicht geträumt?»

Die Ausstellung ist dem Sams-Erfinder Paul Maar gewidmet, der im letzten Jahr seinen 80. Geburtstag gefeiert hat. Der Schriftsteller beteiligte sich auch selbst an den Vorbereitungen. Zu sehen sind unter anderem das Kostüm der Sams-Darstellerin ChrisTine Urspruch oder die Schreibmaschine, auf der Maar seine ersten Geschichten schrieb. Das Museum zeigt außerdem etwa 100 Skizzen und Grafiken, mit denen die Kinderbücher der Ausstellung illustriert wurden.