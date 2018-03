Missklang. Herxheim am Berg kämpft um seinen Ruf. Das pfälzische Weindörfchen wird bekannt durch die „Hitler-Glocke“ im Turm seiner evangelischen Jakobskirche. Ortsbürgermeister Ronald Becker muss nach missverständlichen Aussagen zur NS-Zeit zurücktreten (6. September). Ein Gutachten soll Klarheit bringen, wie es mit dem Geläut weitergeht. Archivfoto: dpa

Speyer. (dpa-lrs) Eine kleine Kundgebung der rechtsextremen NPD und eine Gegendemo sind am Samstag in Speyer laut Polizei problemlos verlaufen. Lediglich zwölf Demonstranten hätten bei der NPD-Veranstaltung unter dem Motto "Lasst die Kirche im Dorf – und die Glocke im Turm" gegen die Kritik an sogenannten Hitlerglocken protestiert, teilte das Polizeipräsidium Rheinpfalz mit.

Die Gegenkundgebung eines "Bündnisses für Demokratie und Zivilcourage" habe rund 150 Teilnehmer gezählt. Über den Umgang mit Kirchenglocken mit NS-Inschriften in der Pfalz wird seit Monaten heftig diskutiert.