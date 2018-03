Von Micha Hörnle

Heidelberg/Rhein-Neckar. Noch ist alles ein bisschen neu, denn Rainer Arens ist zwar ein altgedienter Sparkässler, aber zum ersten Mal berichtete er als Chef der größten Bank der Region, wie das letzte Jahr bei der Sparkasse Heidelberg gelaufen ist. Nicht nur zu seiner Erleichterung: Alles gut - wenn man einmal von der Überraschung absieht, dass Arens’ Vorgänger Helmut Schleweis zum Jahresbeginn als deutscher Sparkassenpräsident nach Berlin ging.

Hintergrund Sparkasse Heidelberg Bilanzsumme: 7,48 Milliarden Euro (plus 2,9 Prozent) Kundeneinlagen: 5,83 Milliarden Euro (+3,3 %) Kundenkredite: 5,2 Milliarden Euro (+3,7 %), davon an Privatpersonen: 2,24 Milliarden Euro (+2,3 %) und an Unternehmen: 2,96 Milliarden Euro (+4,8 %) Anzahl der Privatgirokonten: 192.000 Konten Mitarbeiter: 1181, davon 34 [+] Lesen Sie mehr Sparkasse Heidelberg Bilanzsumme: 7,48 Milliarden Euro (plus 2,9 Prozent) Kundeneinlagen: 5,83 Milliarden Euro (+3,3 %) Kundenkredite: 5,2 Milliarden Euro (+3,7 %), davon an Privatpersonen: 2,24 Milliarden Euro (+2,3 %) und an Unternehmen: 2,96 Milliarden Euro (+4,8 %) Anzahl der Privatgirokonten: 192.000 Konten Mitarbeiter: 1181, davon 34 Auszubildende (-4,1 %) Trägergemeinden: 32 - neben Heidelberg Altlußheim, Bammental, Brühl, Dielheim, Eppelheim, Gaiberg, Heddesbach, Heiligkreuzsteinach, Hockenheim, Ketsch, Leimen, Lobbach, Malsch, Mauer, Meckesheim, Mühlhausen, Neckargemünd, Neulußheim, Nußloch, Oftersheim, Plankstadt, Rauenberg, Reilingen, Sandhausen, St. Leon-Rot, Schönau, Schwetzingen, Walldorf, Wiesenbach, Wiesloch und Wilhelmsfeld; Dossenheim gehört zwar zum Geschäftsgebiet, ist aber nicht Träger. Filialen: 56 Filialen, die zwischen dem 1. Januar und dem 1. April 2017 geschlossen wurden: 12 (Heddesbach, Gaiberg, Leimen-Gauangelloch, Lobbach-Waldwimmersbach, Neckargemünd-Mückenloch, Neckargemünd-Waldhilsbach, Rauenberg-Malschenberg, Schönau-Altneudorf, Schwetzingen-Hirschacker, Schwetzingen-Oststadt, Wiesloch-Frauenweiler, Wiesloch-Schatthausen). SB-Filialen: 35 hö

[-] Weniger anzeigen

Schon seit Jahren - sogar zu Zeiten der Finanzkrise - präsentiert das Institut sehr gute Zahlen, allerdings machte im letzten Jahr noch etwas ganz anderes Schlagzeilen, als zwölf Filialen vor allem auf dem Land geschlossen wurden (oder wie Arens sagen würde, geschlossen werden mussten). Und auch heute meint er: "Das war schmerzhaft, wir haben es uns nicht leicht gemacht. Aber es blieb uns nichts anderes übrig, wenn kaum mehr jemand hinging. Die Verhaltensänderung der Kunden war der Grund für die Schließung." Denn immer mehr gehen ins Internet, um ihre Bankgeschäfte zu erledigen: "Mehr als 50 Prozent unserer Kunden machen schon Onlinebanking", berichtet Vorstand Thomas Lorenz, 25.000 haben sogar schon die eigene Sparkassen-App, mit der man sogar von Handy auf Handy überweisen kann.

Es sei auch nicht rentabel gewesen, einen EC-Automaten samt Kontoauszugsdrucker dort zu installieren, wo einst leibhaftige Menschen arbeiteten: "Gerade der EC-Automat hat enorm hohe Grundkosten, allein schon von der Versicherung", sagt Vorstand Bernd Wochele. Mittlerweile haben sich die meisten Kunden der geschlossenen Filialen umorientiert, so Arens: Sie tätigen ihre Bankgeschäfte in der Regel dort, wo sie einkaufen. Der Bringservice, den die Sparkasse vor allem Senioren angeboten hatte, wird kaum angenommen. Und auch wenn die Schließungen - heute gibt es noch 56 Filialen - ein schwerer Schritt waren: Viele Kunden hat die Sparkasse seither in den Dörfern nicht verloren.

Arens schloss auf der Bilanzpressekonferenz gestern weitere drastische Schritte aus: "Wir haben jetzt eine gute Filialstruktur, mit der wir unser Geschäftsgebiet gut abdecken können." Und er - wie auch Wochele und Lorenz - bekannte sich abermals zur Beratung vor Ort: "Der Kunde sucht immer auch nach Sicherheit und Verlässlichkeit." Und das biete man, auch wenn man technisch auf dem neuesten Stand ist. "Wir wollen digitaler werden, aber die Sparkasse bleiben", wie es Arens nennt.

Anlass zur Sorge gibt dem Vorstandsvorsitzenden das, was unter "Regulatorik" läuft, also beispielsweise die Masse an Beratungsprotokollen und Ähnlichem, die normalerweise niemand liest. Diese europäischen Vorgaben führen mittlerweile dazu, dass die Sparkasse im Jahr fünf Tonnen - weitgehend nutzloses - Papier an ihre Kunden versendet.

Wesentlich erfreulicher waren die Zahlen des letzten Jahres: Wachstum allerorten, bei den Privatkunden wie bei den Firmen. 830 Millionen Euro an neuen Krediten wurden ausgegeben, allein 1700 Baufinanzierungen gestemmt. Für Vorstand Lorenz, der die Firmenkunden betreut, ein besonderes Schmankerl: Sein Bereich wurde einer Marktstudie unterzogen - und siehe da: Auch bei den Firmen ist die Sparkasse Heidelberg Marktführer, "wir haben sogar die Volksbanken überholt". Auch wenn es der Sparkasse laut Satzung nicht um den Gewinn, sondern um die Versorgung von Bürgern und Wirtschaft mit Geld gehen soll: Immerhin endete das Jahr 2017 mit einem Plus von 5,8 Millionen Euro - in etwa so viel wie 2016: "Das kann sich in Zeiten der Niedrigzinsphase sehen lassen", so Arens.

Die Bilanzsumme bewegt sich auf die 7,5 Milliarden zu, abermals ein Plus von 2,9 Prozent - und daran gemessen stehen die Heidelberger auf Platz 30 unter den 388 deutschen Sparkassen: "Wir gehören zu den absolut großen Banken", so Arens. Und daher ist eine Fusion mit der Sparkasse Rhein-Neckar-Nord, wie sie deren Chef Stefan Kleiber vor sechs Wochen ins Gespräch brachte, für ihn "absolut kein Thema". Erstens, weil Arens eine "Sparkasse Kurpfalz" für überdimensioniert hält. Zweitens, aber das sagt er nicht so deutlich: Mannheim würde Heidelberg an die Wand drücken. Und drittens ist eine solche Fusion unter den Mitarbeitern so populär wie niedrige Zinsen.