Von Alexander R. Wenisch

Sandhausen/Mannheim. Ortstermin Sandhausen vergangene Woche. Tonstudio "Alte Zigarrenfabrik". Es herrscht eine leicht angespannte, aufgekratzte Stimmung. Im Hof sitzt Rolf Stahlhofen und raucht noch schnell eine Zigarette. Seit drei Tagen ist der Sänger mit den Söhnen Mannheims hier. Bisher sei die Lage recht locker gewesen. Doch nun, wissen die Söhne, kommt es drauf an. Da kann man selbst als erfahrener Musiker mal etwas nervös werden.

Denn die Mannheimer Proben hier nicht nur neue Songs, sondern auch den Neustart. Möglicherweise ist das die letzte Chance für das Mannheimer Kollektiv. Vor ziemlich genau 25 Jahren im Rahmen einer Benefizveranstaltung gegründet, kannten die Söhne lange Zeit nur den Weg nach oben. Gitarrist Michael "Kosho" Koschorek und Keyboarder Florian Sitzmann erzählen mit leuchtenden Augen von den Hallen, die immer größer wurden, von den Hits, von den Goldenen Platten und Publikumspreisen, die die Band bekam. "Das hätte ich anfangs nicht für möglich gehalten", sagt Kosho.

Und dann der tiefe Fall. Ausgelöst von einer ganzen Reihe obskurer Auftritte des Frontmanns Xavier Naidoo. Bei den Reichsbürgern in Berlin, in diversen Internetvideos, in denen sich der Mannheimer als Verschwörungserzähler versucht, oder mit dem Song "Marionetten", aus dem sich Parolen der Rechtspopulisten herauslesen lassen.

Wie man nun in der Nachbetrachtung hört, gab es unter den Söhnen – die sich ja gerade durch ihre multikulturelle Zusammensetzung ausgezeichnet haben – deutlichen Widerstand gegen den Song. Doch Naidoo habe der Band die Pistole auf die Brust gesetzt: Das ist der nächste Söhne-Song, wer nicht mitmache, der könne ja gehen. Wenn es so war, hätte Naidoo gegen eine der elementaren Regeln der Band verstoßen: Hier wird basisdemokratisch entschieden.

Naidoo jedenfalls hat mit seinem Rechtsdrift seine Mainstream-Karriere beendet. Aber um ein Haar auch die der übrigen 13 Söhne. Nach dem GAU von "Marionetten" stand die Band kurz vor der Auflösung.

Man muss das erzählen, um zu verstehen, unter welchem Druck die Söhne heute stehen. Auf ihrer seit Montag neu aufgesetzten Homepage betonen sie noch einmal ihre multikulturelle und weltoffene Grundhaltung und verabschieden sich – mit freundlichen Worten – von ihrem Großen Bruder. Der Schritt ist unweigerlich und war überfällig. Schon vor einigen Wochen wurde, wenn auch eher zwischen den Zeilen, klar, dass Naidoo und die Söhne wohl nicht mehr zusammenfinden werden. Auch andere Weggefährten und Urgesteine – Michael Herberger, Billy Davis, Tino Oac, Henning Wehland – sind jetzt nicht mehr dabei.

Die "Zigarrenfarik" in Sandhausen ist so etwas wie eine Homebase der Band. Im benachbarten Studio "Kleine Audiowelt" wurden fünf Alben, beispielsweise "Zion" oder das "Wettsingen in Schwetzingen", produziert. Jetzt haben sie hier ein etwa einstündiges Live-Konzert eingespielt, das am heutigen Mittwoch 20 Uhr online gehen wird (YouTube). Dass die neuen Söhne dieses erste Lebenszeichen mit dem Song "Geh davon aus" beginnen – kann man das als Kommentar zu Naidoo lesen? "Versuch doch zu versteh‘n, so kann es nicht weitergeh‘n." Im zweiten Song heißt es fast trotzig: "Wir leben im Jetzt ... und sind heute zufriedene Leute." Und in ihrem Neckarbrücken-Blues schieben sie in Mundart hinterher: "Was mer do hawwe, des hält für ewisch." Das wird sich zeigen. Der Weg wird vermutlich kein leichter werden. Denn der Bruch mit Naidoo ist, den beleidigenden Kommentaren in Sozialen Netzwerken folgend, für viele alte Fans schwer zu verdauen. Aber auch seine unbenommen außergewöhnliche Stimme ist schwer zu ersetzen.

Darum gehen die Söhne jetzt mit zwei neuen Sängern in die Offensive. Der Heidelberger Karim Amun ergänzt die Frontlinie der Söhne mit einer kraftvoll-souligen Stimme. Überraschend rauchig-zart kommt dagegen der Frankfurter Liedermacher Guiseppe Porrello alias Gastone daher und bringt neben Dominic Sanz, Michael Klimas, Marlon B., Metaphysics und den Urgesteinen Claus Eisenmann und Rolf Stahlhofen eine ganz neue Klangfarbe in den Söhne-Sound. Gastone zeichnet auch verantwortlich für die erste neue Single "Moral", die am Freitag erscheint.

Inhaltlich ist "Moral" ein klassisches politisches Protestlied. Stolpersteine wie bei Naidoos letzten Lyrics sind hier keine zu erwarten. Die Söhne prangern darin Gier, Geld und Machtmissbrauch an. Armut, Hunger und Umweltzerstörung werden gegeißelt – und zugleich die Apathie der Menschen, die nichts dagegen unternehmen. "Wir könnten etwas ändern, wenn wir wollten, doch wir tun das nicht – Wir schauen zu, wie die Welt im Dreck erstickt/Wir sind Lügner und Betrüger, in Anzug und Krawatte erobern wir die Welt."

Ein starkes Stück, das Porrello schon vor einigen Jahren geschrieben und veröffentlicht hatte und das nun mit der ganzen Power der Söhne ausgestattet ist. Ein zweites Stück von Porrello, der seit Jahren mit Rolf Stahlhofen befreundet ist, heißt "Miracle" und hat ein für die Söhne überraschend düsteren Sound. Für den sind im Übrigen weiterhin Sitzmann, Kosho und Andreas Bayless an den Gitarren verantwortlich. Eine sichere Bank ist auch Edward Maclean am Bass und – für den Neustart seit Weihnachten wieder mit an Bord – der wohl beste deutsche Drummer, Ralf Gustke. Musikalisch sind die Söhne weiterhin eine Wucht.

Wann aus dem Neustart im Übrigen ein ganzes Album wird, ist noch nicht klar. Aber die neuen Songs und die neuen Mitmusiker werden diese Woche erstmals vorgestellt – in Mannheim, wo auch sonst? Beim Drive-In-Konzert auf dem Mannheimer Maimarktgelände (www.carstival.de) am Freitag, 26. Juni. Kosho jedenfalls blickt zuversichtlich in die Zukunft der Band. "Wir haben viel erreicht, außer dass wir noch nicht so lange spielen wie die Rolling Stones – aber das kriegen wir auch noch hin."