Brühl. (stek) In der jüngsten Gemeinderatssitzung ging es beim Thema Lärm etwas energischer zu. Eine Anwohnerin beklagte sich über massive Lärmbelästigungen wegen der Skateranlage. Von Nachtruhe könne man schon länger nicht mehr sprechen.

Gegenüber dem Gemeinderat äußerte sie, dass sie sich gemeinsam mit anderen Anwohnern gegen Pläne zum Bau einer Skateranlage massiv wehren werde. Hintergrund der Beschwerde sind Pläne der Gemeinde nach dem Abbau der nicht mehr sicheren Halfpipe eine etwas größere Anlage zu verwirklichen. Vom Lärm belästigt fühlt sich auch Hans Hufnagel (SPD). Bei ihm ging es jedoch weniger um den Lärm von nebenan, als vielmehr von oben. Die zahlreichen Privatflieger würden den Lärmpegel deutlich anheben. Doch dagegen könne man kaum etwas ausrichten, sagte Ralf Göck.

Der Bürgermeister informierte die Mitglieder des Gremiums außerdem darüber, dass die Schillerschule mit Holger Beltz nun wieder einen stellvertretenden Schulleiter hat. Außerdem kündigte er an, dass die Deichschau, bei der der Hochwasserschutz begutachtet wird, am Freitag, 12. Oktober stattfindet. Treffpunkt ist die Leimbachbrücke an der Ketscher Straße um 9.30 Uhr.

Hans Faulhaber (CDU) monierte anschließend die Einverständniserklärung des Landratsamts - über einen ablehnenden Entscheid des Gemeinderats hinweg - für ein Bauvorhaben im Promenadenweg. Auch Gabriele Rösch (SPD) äußerte ihr Unverständnis. Der Rohbau lasse bereits erkennen, dass sich das Gebäude in die Umgebung nicht einfügen werde. Dem Bürger könne man das kaum erklären.

Ulrike Grüning (Grüne Liste) regte an, sich an dem Fahrradleihsystem von VRN-Nextbike zu beteiligen. Ihr erklärtes Ziel ist ein engmaschiges Fahrradleih-Netzwerk, damit Bürger ihr Auto immer öfter stehen lassen können.