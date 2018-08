Rhein-Neckar. (cab) Das Polizeipräsidium Heilbronn berichtete von 300 Einsätzen in der arbeitsintensiven Silvesternacht. Über ein Viertel der Einsätze hatten mit Ruhestörungen, Streitigkeiten, Körperverletzungen, randalierenden und betrunkenen Personen zu tun. 30 Mal brannte es. Insgesamt 27 Brandeinsätze sowie 44 gemeldete Schlägereien und Rangeleien verzeichnete das Polizeipräsidium Mannheim in seiner vorläufigen Bilanz. Hier nannte ein Polizeisprecher das Geschehen zum Jahreswechsel "normal".

Feuer im Dachstuhl durch Rakete. Es war wohl eine Feuerwerksrakete, die in Sinsheim-Steinsfurt einen Dachstuhlbrand ausgelöst hat. Kurz nach Anbruch des neuen Jahres soll diese nach Angaben eines Zeugen erst gegen ein Fenster und dann in ein rankendes Gebüsch geflogenen sein, das sich entzündete. Die Flammen sollen dann auf die Holzverkleidung des Hauses übergegriffen haben. Verletzt wurde niemand. Die Bewohner konnten sich in Sicherheit bringen. Es entstand ein Schaden von rund 50.000 Euro.

Wohnungsbrand durch Feuerwerkskörper. Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Mannheim-Rheinau gab es in der ersten Stunde des neuen Jahres einen Schaden von rund 80.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Bewohner der Wohnung waren nicht zu Hause, als das Feuer ausbrach. Ausgelöst wurde es durch einen Feuerwerkskörper, der die Wäsche auf dem Balkon entzündete. Die übrigen Bewohner des Hauses konnten in ihre Wohnungen nach den Löscharbeiten zurückkehren.

Hoher Sachschaden an Neubau. Für die Bauherren eines Neubaus in Billigheim begann das Jahr 2018 alles andere als gut. Zwischen Mitternacht und 2 Uhr flog eine Feuerwerksrakete auf das Styropor einer schwimmenden Bodenplatte. Der Stoff begann daraufhin zu glimmen. Durch die starke Hitze wurde zudem die Fassade verrußt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Hecken fingen Feuer. Zwei Beispiele für kleinere Brände, die die Feuerwehren aber dennoch forderten: In Aglasterhausen fing eine Thujahecke an Neujahr kurz nach Mitternacht Feuer, weil sie von Silvesterfeuerwerk getroffen wurde. Rund acht laufende Meter wurden zerstört. Der Sachschaden belief sich auf rund 2000 Euro. Rund 30 Kameraden aus Aglasterhausen und Neunkirchen waren vor Ort. Etwa zeitgleich brannte auch eine Hecke in Rosenberg. Hier mussten ebenfalls 30 Feuerwehrleute aus Sindolsheim und Altheim anrücken, um das Feuer zu löschen. Wie viel durch das Feuer kaputt ging und wie hoch der Sachschaden war, konnte die Polizei gestern nicht beziffern.

Dieb umarmte sein Opfer. Gegen 5 Uhr am Neujahrsmorgen war ein 57-Jähriger zu Fuß in der Mannheimer Neckarstadt unterwegs. Hier traf er auf einen 16 bis 19 Jahre alten Unbekannten, der den Angetrunkenen unvermittelt umarmte. Als sich der junge Mann wieder aus dem Staub gemacht hatte, bemerkte der 57-Jährige, dass ihm sein Geldbeutel mit verschiedenen Papieren und etwa 60 Euro Bargeld aus der Gesäßtasche geklaut worden war.

Autoaufbrüche im Parkhaus. An Silvester gegen 3.20 Uhr gab es gleich mehrere Autoaufbrüche in einem Parkhaus im Quadrat N 6 der Mannheimer Innenstadt. Einem Geschädigten fielen hier zwei dunkel bekleidete Personen auf. Diese flüchteten, als sie bemerkten, dass sie gesehen worden waren. Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung beobachtete eine Streifenwagenbesatzung in Höhe des Großkinos "Cinemaxx" einen Mann dabei, wie er gerade die Seitenscheibe eines geparkten BMW einschlug. Der Mann, ein 21 Jahre alter Algerier, flüchtete zunächst, konnte jedoch durch Beamte der Polizeihundeführerstaffel eingeholt und gestellt werden. Ein Polizeihund biss dem Mann auf seiner Flucht in den Oberschenkel. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen und nach ärztlicher Versorgung auf das Polizeirevier gebracht. Wer sein Komplize war, ist genauso unklar wie die Gesamtzahl der Autoaufbrüche, die dem 21-Jährigen zur Last gelegt werden. Die Beamten des Polizereviers Mannheim-Oststadt ermitteln.

Mit Baseballschläger verletzt. In Obrigheim gerieten in der Silvesternacht gleich mehrere Personen so heftig aneinander, dass drei Streifenwagenbesatzungen nötig waren, um die Streithähne zu trennen. Was den Konflikt auslöste, konnte die Polizei in Heilbronn nicht sagen. Fest steht, dass einer der Beteiligten mit einem Baseballschläger traktiert wurde. Schwer waren seine Verletzungen aber wohl nicht. Die Polizei sprach Platzverweise gegen alle aus, die bei der Auseinandersetzung dabei waren. Außerdem beschlagnahmte sie einen Schreckschusspistole, mit der ein 41-Jähriger zuvor auf der Straße geschossen hatte.

14-Jährige im Vollrausch. Aufmerksame Passanten haben sich um 2 Uhr am Neujahrsmorgen in Haßmersheim um eine 14-Jährige gekümmert, die so betrunken war, dass sie nur noch bedingt ansprechbar war. Das Mädchen wurde zur ärztlichen Versorgung ins Mosbacher Kreiskrankenhaus eingeliefert.