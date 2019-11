Am Walldorfer Kreuz treffen sich die viel befahrenen Autobahnen A5 und A6. Hier gibt es immer wieder Staus. Foto: Deck

Von Alexander Albrecht

Rhein-Neckar. „Ungebremst in die Baustelle – damit muss Schluss sein“, fordert Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) und hat gemeinsam mit Innenminister Thomas Strobl (CDU) ein Maßnahmenpaket geschnürt für neuralgische Punkte auf den Autobahnen, sogenannte Hotspots. Wo solche liegen, entscheiden die Regierungspräsidien (RP). In der Regel sind es neben Baustellen auch Bereiche, wo Fahrspuren weggefallen sind, oder stark belastete Anschlussstellen.

Oberstes Ziel der Minister-Offensive: Die nach wie vor hohe Zahl schwerer Unfälle mit Lkw-Beteiligung soll reduziert werden. Geplant sind Überholverbote für Laster, Tempolimits und mobile Stauwarnanlagen sowie der verstärkte Einsatz von Polizeimotorrädern.

„Das klingt vielversprechend. Erstmals können wir an berechenbaren Hotspots schon von Beginn an Unfällen vorbeugen“, sagte der auch für Heidelberg und den Rhein-Neckar-Kreis zuständige Mannheimer Verkehrspolizeichef Dieter Schäfer auf RNZ-Anfrage.

Dass das Land die erste integrierte Stauwarnanlage mit dynamischen Geschwindigkeitsdisplays an der A 6 zwischen der A 61 bei Hockenheim und dem Walldorfer Kreuz installieren wolle, komme der von ihm bereits seit 2018 geforderten Echtzeitwarnung „sehr, sehr nahe“. Vor Baustellen mit einer Dauer von mehr als vier Wochen sind Anlagen bereits im Einsatz, die durch akustische Warnungen über CB-Funk ergänzt werden können. Damit werden bis zu einem Drittel der Lkw-Fahrer erreicht.

Eine Sprecherin des Verkehrsministeriums kündigte eine weitere Hightech-Anlage an der A 5 beim Walldorfer Kreuz an. Mit deren Hilfe werde das Tempo ja nach der aktuellen Lage auf der Autobahn geregelt, die Unfallgefahr gesenkt. Entsprechend sollen die Anlagen gerade dort platziert werden, wo das Risiko für Zusammenstöße besonders hoch ist, wie etwa am Kreuz Walldorf.

Südlich davon werden seit Ende September die Fahrbahndecken und mehrere Brücken auf der A 5 erneuert. Dort stehen den Verkehrsteilnehmern jeweils zwei Streifen pro Richtung zur Verfügung. „Hier sind bereits umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen beschlossen und vollzogen worden“, teilt das Karlsruher RP mit und nennt beispielsweise vor Gefahren warnende Verkehrsschilder. Sollten sich Kollisionen in diesem Abschnitt häufen, werde bei Bedarf die Unfallkommission mit Vertretern von Behörden und Polizei zusammentreten.

Westlich des Walldorfer Kreuzes auf der A 6 herrscht nach zwei heftigen Unfällen im Oktober seit wenigen Tagen ein Tempolimit von 80 km/h. Es sei ein probates Mittel, um Staus besser zu erkennen und die Schwere der Unfälle zu mindern. Zudem würden Gefahrensituationen durch hohe „Differenzgeschwindigkeiten“ von Autos und Lastern beim Einfädeln unterbunden. Das Tempolimit gilt so lange, bis die Stauwarnanlage mit integrierter Geschwindigkeitsfunktion zwischen der A 61 und dem Walldorfer Kreuz steht.

In Zusammenarbeit mit der Landesstelle für Straßentechnik werden laut Regierungspräsidium zudem „dynamische Wegweiser“ geschaltet. Diese weisen die Fahrer zeitlich beschränkt auf eventuelle Staugefahren hin. Ebenfalls in diesem Abschnitt setzt das Land im kommenden Jahr erstmals einen Blitzanhänger (Enforcement-Trailer) ein, der abgelenkten Fahrern einen optischen Weckreiz gibt.

Wobei sich Dieter Schäfer hier ein Tempolimit von 60 km/h wünscht, dem das Regierungspräsidium noch zustimmen müsste. Schließlich würde ein frühzeitiges Überholverbot für Lkw den Verkehr harmonisch fließen lassen, sofern die „Differenzgeschwindigkeit“ nicht mehr als 40 km/h beträgt.

Neben dem Enforcement-Trailer habe das Polizeipräsidium Mannheim zwei weitere mobile Geschwindigkeitsmessanlagen, Handlaser-Messgeräte und Videosysteme in Dienstfahrzeugen. „Dies reicht aus, um den Kontrolldruck spürbar hochzuhalten“, erklärte ein Sprecher des Innenministeriums. Zudem sollen die Polizisten künftig bei Kleinstunfällen auf der Autobahn dabei helfen, ein noch bewegliches Fahrzeug mittels einer Abschleppstange von der Fahrbahn auf die Seite zu rollen.

Wenig zuversichtlich ist Schäfer im Gegensatz zu den Landesministern, was den Abschreckungseffekt von Bußgeldern angeht. „Wir haben in den Massenverfahren zur Geschwindigkeits-und Abstandsmessung keine Vereinbarungen mit den osteuropäischen Ländern, um die Verstöße auch zu verfolgen“, weiß der erfahrene Verkehrspolizist. „Da muss der Bundesverkehrsminister nacharbeiten.“ Dieser, der umstrittene CSU-Politiker Andreas Scheuer, soll sich auf Wunsch von Hermann und Strobl auch dafür einsetzen, dass die EU-Kommission technisch moderne Notbremsassistenten in den Lastern vorschreibt.