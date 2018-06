Ein Kind blickt interessiert in sein Smartphone. Die Nutzer werden immer jünger, mittlerweile besitzt schon ein Großteil der Grundschüler in Deutschland ein internetfähiges Handy. Foto: Spata

Von Stefan Hagen

Rhein-Neckar. Ein Leben ohne digitale Medien ist heute kaum noch vorstellbar. Jede Menge Fotos aus dem Urlaub per WhatsApp an die Lieben daheim schicken? Kein Problem! Schnell noch eine Verabredung mit der Clique via Facebook?

Dauert nur wenige Sekunden! Aber in den Tiefen des Netzes lauern auch viele Gefahren, weiß Erster Kriminalhauptkommissar Günther Bubenitschek aus langjähriger Berufserfahrung.

"Nachdem nun auch der Stammtisch digital geworden ist und die große Masse der vormals Stimmlosen sich via Social Media quasi zur fünften Gewalt entwickelt hat, ist es wichtiger denn je, Kompetenzen im Umgang mit digitalen Medien zu fördern", sagt der Experte. Und dies gelte ganz besonders für Kinder und deren Eltern.

Denn schon Grundschulkinder nutzen heute regelmäßig das Internet, viele besitzen sogar ein eigenes Smartphone, hat Bubenitschek festgestellt. "Aber oft fehlt ihnen noch die Kompetenz, um die Chancen und Risiken der Smartphonenutzung richtig einzuschätzen."

Mit einem solchen internetfähigen Handy würden Eltern ihren Kindern "ein mächtiges Werkzeug in die Hand geben", warnt der Kriminalbeamte. Denn die seien noch nicht in der Lage, Grenzen ihres Handelns zu sehen. "Sie wollen ausprobieren, haben Lust, Neues zu entdecken." Und dies könne gravierende Folgen haben.

Etwa wenn illegal Musik oder Filme heruntergeladen oder in Chats Unbekannte kontaktiert würden. Auch Mobbing sei in Grundschulen schon ein Thema. "Kinder werden über Messangerdienste wie WhatsApp von Gleichaltrigen gehänselt oder sogar bedroht", warnt Bubenitschek.

Alles Gründe, warum Eltern ihren Nachwuchs auf dem Weg in die digitale Welt kompetent begleiten sollten. Doch die seien häufig verunsichert. "Erlaube ich meinem Kind zu viel?", "Wie kann ich ihm mit Rat und Tat zur Seite stehen?" - solche Fragen bekomme er häufig gestellt, erzählt Bubenitschek.

Um Erziehungsverantwortliche - Eltern, Kindergartenpersonal, Lehrer - fit für diese Herausforderungen zu machen, bieten die Vereine "Kommunale Kriminalprävention Rhein-Neckar" und "Sicheres Heidelberg" spezielle Veranstaltungen unter dem Motto "Kriminalprävention und Medienpädagogik Hand in Hand" für verschiedene Altersgruppen an.

"Wir gehen in Kindergärten, Grundschulen und weiterführende Schulen", sagt die Verhaltenswissenschaftlerin Anja Kegler, die mit Bubenitschek ein Referententeam bildet. "Unsere Veranstaltungen zielen darauf ab, Wissen über Chancen und Risiken der Mediennutzung zu erweitern. Eltern und im pädagogischen Arbeitsfeld Tätige erhalten Empfehlungen und Tipps zu kind- und jugendgerechten Angeboten", erläutert Kegler. Ziel sei die Sensibilisierung und Förderung eines kritischen, verantwortungsvollen und selbstbestimmten Umgang mit digitalen Medien.

"Das Interesse an unserem Konzept ist groß", freut sich Günther Bubenitschek. Man bekomme zahlreiche Anfragen von Kindergärten, Schulen und vielen weiteren Institutionen.

Am kommenden Dienstag, 26. Juni, findet unter der Überschrift "Digitale Gegenwart junger Menschen" in Schwetzingen ein Fachtag zu diesem wichtigen Thema statt.

Info: Weitere Informationen zu den Veranstaltungen gibt es im Internet unter der Adresse www.digital-bildung-praevention.de