Beamte prüfen an der Unterführung vom Bahnhof zur Scheffelstraße bei jungen Radfahrern, ob die Beleuchtung regelkonform ist. F: Widdrat

Von Volker Widdrat

Schwetzingen. Die dunkle Jahreszeit ist da, und die polizeiliche Statistik beweist, dass nach wie vor viele Unfälle mit Radfahrern in der Dunkelheit passieren. Ein Hauptgrund dürfte die schlechte oder unzureichende Beleuchtung an Fahrrädern sein. Das Polizeirevier Schwetzingen führte deshalb im Rahmen der Aktion "Sicherer Schulweg" eine Fahrradkontrolle durch.

Es war noch dunkel und ziemlich neblig, als am gestrigen Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr ein Dutzend Polizeibeamte an der Unterführung zur Scheffelstraße und Kurfürstenstraße vor allem junge Radler genauer unter die Lupe nahmen. Eine intakte Beleuchtung sei besonders wichtig, nütze allerdings nichts, wenn sie nicht eingeschaltet werde, wollten die Beamten den jugendlichen Verkehrsteilnehmern mit auf den Weg geben. Die Polizisten hörten aber auch viele Ausreden, warum die Beleuchtung gerade nicht funktioniere.

Insgesamt wurden bei der einstündigen Kontrolle etwa 40 Verstöße oder Mängel bei knapp 170 kontrollierten Rädern registriert, bilanzierte der Leiter der Aktion, Polizeihauptkommissar Wolfgang Metzger. Die Verkehrssünder waren überwiegend Kinder und Jugendliche, die auf dem Weg zur Schule waren. Die Polizisten beließen es bei Ermahnungen. Die Eltern bekommen allerdings in den nächsten Tagen einen Brief von der Stadt, doch mehr für die Verkehrssicherheit für ihren Nachwuchs zu tun.

"Wir, die Polizei und die Stadt, geben Ihnen davon Kenntnis und bitten Sie, auf dieses für die Verkehrssicherheit Ihrer Kinder so wichtige Anliegen zu achten", heißt es dann in dem Schreiben. Einige erwachsene Radfahrer wurden dagegen am gestrigen Dienstag gleich mit einem Verwarnungsgeld belegt. Eine Frau, die mit ihren zwei Kindern mit Anhänger und Fahrradsitz unterwegs war, hatte etwa vergessen, das Licht einzuschalten. "Es ist ganz wichtig, dass die Verkehrsteilnehmer gesehen werden", mahnten die Polizisten immer wieder.

Der Bußgeldkatalog macht klare Vorgaben. Ein Fahrrad ohne Licht beziehungsweise mit defekter Beleuchtung schlägt mit 20 Euro zu Buche. Liegt eine Gefährdung vor, macht es 25 Euro, kommt es zum Unfall oder zur Sachbeschädigung, sind sogar 35 Euro zu berappen. Wer auf dem Fahrrad ein Handy oder Smartphone benutzt, dem droht ein Strafgeld von 55 Euro. Übrigens: Nicht nur das Telefonieren, auch das Tippen einer SMS ist verboten. Für die Polizei stand bei der Überwachungsmaßnahme der präventive Charakter im Vordergrund. Die Beleuchtungsvorschriften für Fahrräder hätten in den letzten Jahren mehrere Änderungen erfahren, erläuterte Wolfgang Metzger. So müssen Lichter am Rad nicht mehr von einem Dynamo betrieben werden, es sind auch batteriebetriebene Scheinwerfer und Rücklichter zugelassen. Zusätzlich sind einige Reflektoren vorgeschrieben. "Wir können auch immer wieder nur appellieren, nicht auf einen Fahrradhelm zu verzichten", meinte der Polizeihauptkommissar. Es gebe immer noch zu viele Radler, die sich ohne Kopfschutz auf den Drahtesel schwingen.

In Deutschland existiert keine Helmpflicht für Radfahrer, auch nicht für Kinder. Metzger empfiehlt deshalb, ein auf der Homepage des Polizeipräsidiums Mannheim eingestelltes Video anzuschauen: Dort ist eine Radfahrerin zu sehen, die Glück im Unglück hatte, als sie im Sommer 2016 ohne Helm und völlig in Gedanken bei Rot von der Gaisbergstraße in Heidelberg kommend den Fußgängerüberweg am Adenauerplatz querte und dabei von einem Auto erfasst wurde. Sie schlug nicht auf der Fahrzeugscheibe auf und wurde nur leicht verletzt.

Der Radfahrer, der am 11. Oktober dieses Jahres in Heidelberg den Radweg an jener Stelle überquerte und seitlich von einem Auto angefahren wurde, hatte weniger Glück. Er trug ebenfalls keinen Helm und liegt immer noch mit schweren Kopfverletzungen im Krankenhaus.