Rhein-Neckar. (sha/zg) Anlässlich des 30. Jahrestages des Mauerfalls erzählen RNZ-Leser ihre persönlichen Ost-/West-Geschichten. Heute von Claudia Gruber aus Aglasterhausen-Michelbach.

Am 13. Juni 1987 feierte der evangelische Kindergarten Michelbach sein Sommerfest. Aus diesem Anlass fand ein Luftballon-Wettfliegen statt, an dem sich unsere Tochter beteiligte. Ihr Luftballon landete schließlich auf einer Wiese in Linda, einem kleinen Ort in der DDR in der Nähe von Plauen.

Manfred und Johanna Holzmüller fanden die Karte mit dem verschrumpelten Luftballon und schickten diese mit einem lieben Brief an uns zurück. Ich habe natürlich auch einen Brief an die Holzmüllers geschrieben, und erzählt, dass unsere Tochter zwar nicht den Wettbewerb gewonnen hat, wir uns aber sehr gefreut haben über die Antwort.

Im November kam dann ein von Johanna selbstbestickter, mit kleinen Geschenken bestückter Adventskalender als eine Art Trostpreis für unsere Tochter. Die Freude war groß, ebenso wie das Staunen unsererseits über die Verpackung und die Spielsachen. Wir fühlten uns an die 60er-Jahre erinnert. Es folgte ein reger Austausch von Briefen und Päckchen. Ich schickte beispielsweise auf Johannas Wunsch regelmäßig Haselnüsse zum Backen, weil sie in der DDR keine bekommen konnte. Für uns war das unvorstellbar.

Im Oktober 1989 durfte uns Johanna besuchen, sie war inzwischen Rentnerin. Wir haben uns gleich prima verstanden, unsere Kinder haben sie sofort als Ersatzoma adoptiert. Johanna war es damals furchtbar peinlich, dass sie sich Begrüßungsgeld auf der Gemeinde abholen durfte. Sie hat dann einen Wasserhahn von dem Geld kaufen wollen, weil sie in der DDR ewig warten mussten, bis es irgendwo einen gab.

Ich werde nie vergessen, wie wir zusammen von unserem Sofa aus die Nachrichten schauten und nicht fassen konnten, was wir sahen. Johanna hatte in der DDR ja gar nicht alles mitbekommen, obwohl die Familie heimlich Westfernsehen schaute. Als sie wieder nach Hause fuhr, versteckte sie ganz unten in ihrem Koffer eine „Bravo“, die sich ihre Enkelin gewünscht hatte und eine Barbiepuppe für die andere Enkelin. An Ostern 1991 haben wir zum ersten Mal die Holzmüllers in der ehemaligen DDR besucht. Das war ein Kulturschock für uns. Damals gab es ja noch kaum Veränderungen. Dort haben wir die ganze Familie kennengelernt, auch Christine, die Tochter, die in meinem Alter ist, und deren Lebensgefährten Gunter.

Seither besuchen wir uns regelmäßig, bei größeren Festen sind wir alle zusammen, wie eine große Familie. Johanna und Manfred sind leider inzwischen verstorben. Christine und Gunter zählen zu unseren besten Freunden, wir sahen uns ein paarmal im Jahr. Gunter ist leider in diesem Sommer völlig unerwartet verstorben.

Aus diesem traurigen Anlass haben wir aber die ganze Familie, Kinder, Enkelkinder und Urenkel der Holzmüllers im August wieder gesehen.

Info: Die Rhein-Neckar-Zeitung freut sich auf weitere Ost-/West-Geschichten – gerne mit Foto – unter den Mail-Adressen rhein-neckar@rnz.de und stefan.hagen@rnz.de.