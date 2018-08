Von Stefan Kern

Schwetzingen. Zu den Sommerferien vermutet man das Schöne und Unbekannte ja meist eher in einiger Entfernung. Die Ferne verheißt Entdeckung und Abwechslung. Das Zuhause erscheint dagegen eher geprägt von Alltag, und kennt man schon.

Doch dieser Schein trügt. Denn auch Schwetzingen ist voller Orten, die noch längst nicht alle gesehen haben: das Schwarze Loch und der Seerosenteich im Schwetzinger Hardt zum Beispiel, oder der Hexenkeller unter dem Sonnentempel im Schlossgarten und das herrliche Arboretum.

Letzteres ist der Teil des kurfürstlichen Gartens, der zu früheren Zeiten nur dem Kurfürsten zugänglich war und noch heute als abgeschiedene Oase erscheint. Im Museum Blau begegnet man dem Gespenst Spukiblu, und mit geschlossenen Augen über die die chinesische Brücke zu gehen, ist nicht ganz einfach. Es gibt eine beachtliche Zahl von mindestens dunklen wenn nicht gar schwarzen Flecken auf der Schwetzinger Landkarte.

Relativ viele schwarze Flecken vermutet die Leiterin der Touristinformation Christiane Drechsler und ihre Kollegin Karin Erler im Schwetzinger Hardt. Auf einer Fläche von über drei Hektar bietet das größte regionale Waldschutzgebiet in Baden-Württemberg Erholung und Abenteuer ohne Ende: Wildtiergehege mit Wildschweinen und Rotwild bei Oftersheim, Spazierwege für Verliebte, einen Fitnesswalk für Sportbegeisterte, Abenteuer für Kinder oder einfach etwas Ruhe und Langsamkeit für alle.

Der Wald kann zu Fuß oder mit dem Fahrrad erkundet werden Mittendrin befinden sich kleine geheimnisvolle Teiche. Zwei von ihnen, das Schwarze Loch und der Seerosenteich, wirken fast etwas verwunschen. Sie finden sich auf der Fahrradkarte "Südliche Kurpfalz", die in der Schwetzinger Touristinformation erhältlich ist . Beim Suchen kommen übrigens durchaus beachtliche Entdeckergefühle auf.

Zugegeben, der Schlossgarten ist touristisch erschlossen. Über 700.000 Besucher, bilanziert Drechsler, kommen jedes Jahr in dieses Kleinod der Gartenkultur. Und trotzdem gibt es verlassene Ecke, in die sich nur sehr wenige verirrten. Ein Beispiel ist das Arboretum- der Teil des Gartens, der früher dem Kurfürsten und seiner engsten Entourage vorbehalten war und noch heute als kleine unbekannte Oase daher kommt. Sie ist ummauert, daher gibt es nur zwei Zugänge. Im Inneren offenbart sich dem Besucher ein Stück erhabener Natur. Exotische und selten Bäume säumen einem Weg rund um einen kleinen See.

Ein wahrhaft mystischer Ort ist der Hexenkeller unter dem Sonnentempel und die römischen Wasserleitungen (Aquädukt). Es sind Orte im Schlossgarten, an denen sich gerade für Kinder die Zeit zu dehnen scheint. In Erinnerung an die eigene Kindheit, die sich zu einem beachtlichen Teil im Schlossgarten abgespielt hat, geraten Christiane Drechsler und Karin Erler noch heute ins Schwärmen: "Einfach wunderbare Spielplätze."

Ganz wichtig war damals auch die chinesische Brücke. Früher eher bekannt als "Lügebrüggel". man musste sie mit geschlossenen Augen überqueren, und wer stolperte, nahm es mit der Wahrheit nicht so ernst. Das mit dem Nicht-Stolpern sei übrigens eine ziemliche Herausforderung, weiß Christiane Drechsler aus Erfahrung.

Und wenn der Himmel mit Blau etwas zu geizen beginnt, springt sozusagen das Museum Blau in die Bresche. Gerade für Kinder haben die Macher des kleinen Museums in der Nähe des Schwetzinger Rathauses mit "Spukiblu" und "Tinti mit Kringeln" zwei Höhepunkte im Programm. Bei Ersterem gibt es gespenstige Abenteuergeschichten, und bei Letzterem lernen die Kinder die Blauringkrake kennen - ein wunderschön anzusehen aber enorm giftiges Tier.

Fazit: Schwetzingen birgt über das Offensichtliche hinaus eine beachtliche Zahl von kleinen und gar nicht so kleinen Geheimtipps zum neu- oder wiederentdecken.

Info: Geschichten zum Gespenst Spukiblu gibt es mittwochs, am 12. und 19. September, jeweils ab 16.30 Uhr. Tinti mit Kringeln wird Kindern zwischen acht und zehn Jahren am Mittwoch 26. September, zwischen 15.30 und 16.30 Uhr vorgestellt. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.museumblau.de oder in der Schwetzinger Touristinformation.