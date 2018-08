Speyer. (dpa-lrs) Allein in den vergangenen Tagen sind drei junge Menschen in rheinland-pfälzischen Gewässern ums Leben gekommen. Ein Siebenjähriger starb am Freitag in einem See des Naherholungsgebietes Binsfeld nahe Speyer, wie die Polizei am Montag mitteilte. Zudem waren am Wochenende zwei neun und 13 Jahre alte Mädchen tot aus dem Rhein geborgen worden.

Bei hochsommerlichem Wetter ziehe es mehr Menschen ans Wasser, auch solche, die nicht so oft schwimmen gingen, sagte Marco Vogt, Sprecher der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) in Rheinland-Pfalz am Montag. Das führe zu mehr Unfällen.

Im Fall des in dem See bei Speyer untergegangenen Siebenjährigen gebe es keine Hinweise auf Fremdverschulden, teilte ein Polizeisprecher mit. Auch im Fall der beiden Mädchen aus dem Rhein gehen die Ermittler von einem "tragischen Badeunfall" aus.

Zunächst hatten Bootsfahrer am Samstag bei Biebesheim den leblosen Körper der Neunjährigen entdeckt, ein Angler fand einige Stunden später die Leiche der 13-Jährigen bei Groß-Rohrheim. Die Kinder waren am Freitag bei Worms-Rheindürkheim in den Fluss gegangen und vermutlich in einen Strudel geraten. Sie sind miteinander verwandt, aber keine Schwestern.

Vogt von der DLRG sagte, grundsätzlich passiere an Naturgewässern im Binnenland mehr als an den Küsten, weil dort mehr Abschnitte überwacht seien und Retter eingreifen könnten. In Rheinland-Pfalz beschränkten sich Unfälle in Gewässern fast ausschließlich auf den Sommer, da außerhalb dieser Zeit die Möglichkeiten für Wassersport deutlich geringer seien als in anderen Bundesländern.

Update: 6. August 2018, 16.11 Uhr