Von Karin Katzenberger-Ruf

Weinheim. Es begann 1977 mit dem "Krieg der Sterne", dann schlug das Imperium zurück, und die Jedi-Ritter waren mit ihren Lichtschwertern unterwegs. Die Kino-Saga "Star Wars" hat eine große Fangemeinde. Science-Fiction-Anhänger aus ganz Deutschland trafen sich am Samstag in der Fußgängerzone von Weinheim vor dem Kino "Modernes Theater" - und ließen sich auch von der zeitgleich stattfinden Weinheim-Tagung der Corps-Studenten nicht stören. Denn Anlass war die "Sci-Fi 4 Charity": Mit Hilfe der Popularität der Filme wollte der Initiator des Treffens, der Hemsbacher Benjamin Zipp, einen möglichst hohen Erlös für die Deutsche Kinderkrebshilfe erzielen.

Zipp hatte schon im Vorfeld auf charmante Weise für die Aktion geworben. Bereits Ende April waren lebensgroße Star-Wars-Figuren in Weinheim unterwegs gewesen. Sie hatten auf Aktionen im "Modernen Theater" aufmerksam gemacht, etwa eine Versteigerung. Und auf die After-Show-Party in Weinheims neuem In-Lokal, dem a2-Keller. Das alles, damit krebskranken Kindern geholfen werden kann.

Der Kassensturz steht noch aus, doch Zipp kann schon jetzt stolz sein auf das, was er geschafft hat. Trotz rund 70 kurzfristiger Absagen - auch von jenem Mitglied der "Community", das eigentlich eine Tombola veranstalten wollte - und obwohl Zipp seine selbst gebastelten "Star Wars"-Modelle nicht ausstellen konnte, weil die zugesagten Vitrinen dafür doch nicht zur Verfügung standen. Immerhin: Die Autogrammstunde mit "Star Wars"-Darsteller Bern Collaço ging wie geplant über die Bühne. Am 24. Mai kommt der neue Streifen "Solo: A Star Wars Story" in die Kinos. Darin spielt Collaço eine Nebenrolle. Der Schauspieler war halb dienstlich, halb privat sowieso im Lande und machte gerne einen Abstecher in die Zweiburgenstadt. Zipp nahm neben ihm Platz. Eine Vorliebe für Science-Fiction-Filme hatte er schon immer, auch wenn Zipp erst bei einer Fan-Veranstaltung in Speyer vergangenes Jahr so richtig Feuer fing für die Filme von George Lucas. Die meisten hat er im Weinheimer Kino gesehen. Also fragte er bei Betreiber Alfred Speiser nach, ob er den Eingangsbereich des Kinos denn für das "Star Wars"-Treffen nutzen dürfe. Speiser sagte zu und ließ Zipp erst mal machen. Dessen Zielstrebigkeit nach Gründung eines eigenen "Charity-Clubs" hat ihn dann doch sehr beeindruckt. Zumal die Planungsphase erst im Spätherbst 2017 begann. Mit dem Werbefachmann Martin Sellmann aus Hirschberg hat Benjamin Zipp einen Hauptsponsor gefunden, der für die gute Sache große Banner zur Verfügung stellte.

Auch Sellmann ist großer Fan, schlüpft gern mal die Rolle der Helden seiner Kindheit und ist fast der gleiche Jahrgang wie Zipp, der am Aktionstag seinen 35. Geburtstag feierte. Collaço wiederum feierte im a2-Keller in sein Wiegenfest hinein. Trotz frühsommerlicher Temperaturen waren die Fans tapfer in ihren Kostümen unterwegs, die nun mal eher für den Weltraum taugen statt für irdische, frühsommerliche Temperaturen. Dennoch hielten die meisten bis zum Spätnachmittag durch und machten mit einem Spaziergang durch die Fußgängerzone Werbung für ein Foto-Shooting. Alles für den guten Zweck. Also scheuten sich weder Erwachsene noch Kinder, vor der Kamera zu posieren.