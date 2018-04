Von Harald Berlinghof

Schwetzingen/Berlin. Aufregende Begegnung für Weihua Wang: Die Deutsche mit chinesischem Migrationshintergrund hat in Berlin das Grünen-Urgestein Joschka Fischer getroffen, der heute seinen 70. Geburtstag feiert. Ach ja: Die beiden sind quasi "Geschwister im Geiste", den Wang wurde vor vier Jahren für die Fraktion der Grünen in den Schwetzinger Gemeinderat gewählt.

Aktuell studiert die mittlerweile 24-Jährige Betriebswirtschaft in Berlin. Und in der Hauptstadt tummeln sich nun mal jede Menge Promis - in diesem Fall einer der ganz Großen der Ökopartei und ein Grüner der ersten Stunde. Auch wenn der "Realo" Fischer bei den "Fundis" damals nicht immer gut gelitten war und Jürgen Trittin sicherlich keine Autogrammpostkarte von Fischer in der Schublade hat, genießt er bis heute großen Respekt in der Partei. Natürlich auch bei Weihua Wang, die das heutige Geburtstagskind bisher nur aus dem Fernsehen kannte. Das Aufeinandertreffen kam so: Wang geht in Berlin gerne in das chinesische Restaurant "Hot Spot" im Stadtteil Charlottenburg, "weil das Essen dort authentisch ist". Und Fischer? Ihm hat es schon immer geschmeckt, wie man an seiner früheren Leibesfülle sehen konnte. Beide kennen persönlich den Besitzer des Restaurants. Der hat die beiden dann miteinander bekannt gemacht - und schon waren Wang und Fischer ins lockere Gespräch miteinander vertieft.

Um Trump ging es, um die Sorge wegen der Strafzölle und deren Auswirkung auf die Weltkonjunktur. Da hatten die Betriebswirtschaftlerin und der ehemalige Außenpolitiker ein spannendes gemeinsames Thema gefunden. "Es war ein ganz angenehmes Gespräch", erzählt die Schwetzinger Stadträtin der RNZ und schildert, dass Joschka Fischer mit seinem Rückzug aus der aktiven Politik nicht unglücklich ist. "Er ist noch Mitglied in der Partei, tritt in der Öffentlichkeit aber nicht mehr auf und hat offenbar auch keine Ambitionen mehr in dieser Hinsicht", sagt die junge Frau, die in China in der "Konfuzius-Provinz" Shandong geboren wurde und im Alter von acht Jahren mit den Eltern nach Deutschland kam.

Der Vater hatte in Deutschland ein Medizinstipendium bekommen. Ihr Vorname Weihua setzt sich übrigens aus den Namen ihrer Eltern zusammen. "Das ist eine sehr romantische Idee, wie ich finde", sagt sie.