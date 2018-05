Von Stefan Kern

Schwetzingen. Selten ist wohl einem Gemüse so viel Aufmerksamkeit zuteil geworden. Bereits mit zahlreichen Vorveranstaltungen und Aktionen wurde in Schwetzingen das 350. Jahr des Spargelanbaus gefeiert. Höhepunkt der Festivitäten war jetzt der große Jubiläums-Spargelsamstag mit einem Programm rund um Kultur und Kulinaria. Bei strahlendem Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen feierte Schwetzingen das königliche Gemüse. Die Innenstadt wurde zur Festmeile. Tausende Gäste strömten in die kurfürstliche Residenz. Es war, wie Anne-Marie Ludwig, die Geschäftsführerin des Schwetzinger Stadtmarketingvereins, sich freute, ein "kurfürstliches Savoir Vivre in seiner schönsten Form".

Oberbürgermeister René Pöltl zeigte sich während seiner Begrüßung zum Spargelsamstag voller Vorfreude auf das Programm: Musik, kulinarische Leckerbissen von der Sternengastronomie, die Spargelsuppe der Landfrauen sowie Shows und Aktionen. Heute, erklärte Anne-Marie Ludwig, sei die Stadt "Wohn-, Ess- und Partyzimmer" in einem. Die zahlreichen Spargelküchen sorgten dafür, dass eigentlich sämtliche Mahlzeiten im Freien genossen wurden. Der frühere Sternekoch des Ketscher Seehotelrestaurants "Ente", Tommy R. Möbius, und seine Kochfreunde zauberten feine Gerichte - natürlich mit Spargel: Spargelgnocchi, Spargelgarnelensalat sowie Schweinebraten mit grünem Spargel und Orangensauce ließen sich die Besucher schmecken.

Hintergrund Schwetzingen. (stek) Die Sonne stand hoch über dem Schlossplatz, die Bahn für das legendäre Spargel-Scheese-Rennen des Schwetzinger Stadtmarketingvereins war vorbereitet. Hoheiten wie Stadtobere bereiteten sich auf dieses Rennen vor. Ein Rennen, das wohl zu den außergewöhnlichsten Wettbewerben der [+] Lesen Sie mehr Schwetzingen. (stek) Die Sonne stand hoch über dem Schlossplatz, die Bahn für das legendäre Spargel-Scheese-Rennen des Schwetzinger Stadtmarketingvereins war vorbereitet. Hoheiten wie Stadtobere bereiteten sich auf dieses Rennen vor. Ein Rennen, das wohl zu den außergewöhnlichsten Wettbewerben der Metropolregion zählt. Denn neben dem Heuballen, der in die Spargel-Scheese zu wuchten ist, mussten die Spargelsportler auf der Strecke auch noch Schürze und Handschuhe anziehen und einen Spargelschnaps trinken. "Durchaus anspruchsvoll", erklärte Schwetzingens Oberbürgermeister René Pöltl. Für ihn war es zwar nicht das erste Rennen, aber angesichts des Spargeljubiläums sei es doch etwas Besonderes. Zudem musste er gegen Gegnerinnen wie die Spargelhoheiten Janine I. und Katharina I. sowie die Wachenheimer Weinprinzessin Svenja und die Rosenkönigin Theresa aus Karlshuld in Oberbayern bestehen. Da sei eine gewisse Anspannung angezeigt, so Pöltl. Am Ende des spannenden Laufs neigte sich das Rennglück aber zugunsten von René Pöltl, Bürgermeister Matthias Steffan, Doris Mullis aus der amerikanischen Partnerstadt Fredericksburg und Mathis Goseberg. Durchaus verdient, aber den Detail-Preis bekam die frühere Spargelkönigin Katharina I. Lief sie doch als Einzige stilecht auf Stöckelschuhen. "Eine Königin läuft immer auf hohen Schuhen", erklärte sie. Weitere sportliche Höhepunkte im Zeichen des königlichen Gemüses waren aber auch die Spargel-Olympiade und das Bobby-Car-Rennen. Vor allem die Kinder hatten dabei ihren Spaß. Die beiden vierjährigen Ilinia und Vicenco sowie der zweieinhalbjährige Tim ließen gegenüber ihren Eltern keine Zweifel aufkommen, dass das hier etwas Zeit in Anspruch nehme. Am frühen Abend fand mit dem viel beachteten und umjubelten Spargel-Weitwurf-Wettbewerb der sportliche Schlusspunkt statt. Bei den Junioren gewannen Leon Schmaderer, Nick Hirning und Yannick Getto. Bei den Damen warf Jule Schimmele (16,4 Meter) und bei den Herren Simon Kühbauch (22 Meter) das Stangengemüse am weitesten. "Spargel und Sport", fasste Pöltl zusammen, "sind ein fast himmlisches Duo".

Und weil gerade nicht nur Spargel, sondern auch Rhabarber Saison hat, gab es zum süßen Schluss Rhabarberknödel, eine Abwandlung des österreichischen Dessertklassikers Marillenknödel. Auf den beiden Bühnen auf den Kleinen Planken und im Pfarrhof der Kirche St. Pankratius traten zahlreiche Musikgruppen und Künstler auf. Neben der Bigband Alive Vocals aus Schwetzingen und dem Chor "SchwetSingers" des Sängerbunds sorgten zunächst die Schlagerpiraten und dann bis Mitternacht die Partyband Amokoma für Stimmung. "Eine Hammer Party", schwärmte Simone Bürge. Etwas behutsamer ging es auf dem Schlossplatz zu, wo neben dem Spargelsport des TV 1864 auch die Spargelgenossenschaft ihr Zelt mit einem kleinen aber "fast echten" Spargelacker aufschlug.

Den Brüdern Moritz und Felix machte es großen Spaß dort nach dem weißen Gold zu graben. Der siebenjährige Moritz erwies sich dabei beinah schon als alter Hasen. Hat er doch zu seiner Kindergartenzeit schon einmal Spargel gestochen. Hermann Wörn, der letzte Bauer, der in Schwetzingen 1985 noch mit Pferd und Pflug einen Spargelacker bearbeitete, war sichtlich beeindruckt. Wie ein Profi grub Moritz den Spargel aus, stach in an der richtigen Stelle und machte das Loch anschließend wieder zu.

Die Vielseitigkeit des Angebots war es, die den Erfolg des Spargel-Samstags ausmachte. Denn alle kamen auf ihre Kosten: Genießer und Spargelstecher, Musikfreunde und Partylöwen.