Von Rolf Kienle

Schwetzingen. Selten war mehr Bewegung in der ohnehin lebhaften Schwetzinger Gastronomie-Szene, als in diesen Tagen. Der Schlossplatz, auf dem mindestens 1200 Gäste Platz finden, hat ebenso Zuwachs bekommen wie die Fußgängerzone in der Mannheimer Straße. Und ab Oktober kommt am Alten Messplatz ein neues italienisches Restaurant dazu. Dafür wird wohl zeitgleich ein Traditionslokal am Schlossplatz für knapp anderthalb Jahre schließen.

Die Schwetzinger "Piazza" mit ihren sieben Lokalen ist ein Anziehungspunkt für die ganze Region. Das gibt auch Jens Rückert, der neue Chef des Stadtmarketings, gern zu. "Aber Schwetzingen ist mehr als der Schlossplatz", betont er. Der sei jedoch das Herzstück der insgesamt "gut funktionierenden Gastronomie" in der Spargelstadt.

Vor Kurzem hat in der Mannheimer Straße das neue Welde-Brauhaus mit spektakulärer Innenarchitektur und großem Angebot an eigenen und fremden Bieren eröffnet. Das Kulinarische firmiert unter "gutbürgerlich". Rund 4,5 Millionen Euro investierte die Familie Spielmann in das Prestigeobjekt.

Die Auswahl an Lokalen ist vor allem am Schlossplatz breit gefächert. Vom "Brauhaus zum Ritter" mit Bierspezialitäten über das "Kaffeehaus" und den "Grünen Baum", der ab Oktober umgebaut wird. Internationale Speisen bieten das "Caffé Napoli", das italienische Restaurant "Aposto" und die "Cantina Mexicana". Nicht zuletzt ist auf dem Platz auch das "Walzwerk" vertreten.

Gerade erst kamen mit dem "Amami" ein weiteres Eiscafé und dem "Diverso" ein Stück Italien dazu - ebenfalls mit Schlossblick und Außenbestuhlung. Die Frage, ob das nicht zu viel des Guten ist, drängt sich auf. Aber die Mitbewerber am Schlossplatz geben Entwarnung: "Wir können gut nebeneinander leben", bestätigt Bernd Lehnert, Wirt des "Kaffeehauses". Er übernahm das Café mit insgesamt 800 Außenplätzen vor zwei Jahren und hat es nicht bereut, wie er sagt. Lehnert kommt ursprünglich aus der Marketingbranche, hat aber in Mannheim und Heidelberg viel gastronomische Erfahrung gesammelt. In Mannheim betrieb er beispielsweise das "Binokel" an den Kapuzinerplanken, von dem er sich mittlerweile getrennt hat. In Heidelberg leitete er das "Schnookeloch" und das Café Knösel in der Altstadt. Als ihn vor zwei Jahren der Schwetzinger Harald Zimmermann ansprach, griff er zu.

Lehnert engagiert sich inzwischen beim Stadtmarketing für die örtliche Gastronomie und kann sich vorstellen, den Schlossplatz einmal im Jahr mit einem gemeinsamen Fest zu beleben. "Wir haben das Potenzial dazu", sagt er und erinnert an die Feste, die vor Jahren vor allem vom "Café Journal" und vom "Kaffeehaus" organisiert wurden. Aber: Es müssten alle Betriebe am Schlossplatz mitmachen, sagt Lehnert. Ein Alleingang sei nicht realistisch.

Auch Stadtmarketingchef Jens Rückert findet den Gedanken eines solchen Schlossplatzfests attraktiv. "Man kann größer denken", sagt er und meint die Kooperation der Gastronomen. Dass jetzt zwei neue Betriebe am Schlossplatz hinzukamen, wertet er ebenfalls positiv. "Jede Belebung ist gut."

Das gilt auch für das Welde-Stammhaus in der Fußgängerzone. Ganz in der Nähe ist gerade ein weiteres Café im Bau. Rückert bedauert ein wenig, dass der "Grüne Baum" für längerfristige Umbauten schließt. "Ich wünsche mir, dass es nach der Wiedereröffnung wie gewohnt weiter geht." Dabei denkt er an Livemusik und Fußballübertragungen. Auf der südlichen Seite des Schlossplatzes wird nach mehrjähriger Pause im Winter erstmals wieder eine Eisbahn stehen. Allerdings nicht aus Eis, sondern aus Kunststoff.

Am Alten Messplatz hat der "Kühle Krug" seit einiger Zeit geschlossen. Die Besitzerin verkaufte die historische Immobilie an jenen Hockenheimer Gastronomen, der bisher das "Pinocchio" betrieb. Beim Stichwort Belebung fällt sowohl Jens Rückert, als auch den Gastronomen die Hotellerie ein. Denn was in Schwetzingen fehlt, sind Hotelzimmer. Da ist man sich einig. Vor allem, weil mehr Besucher auch mehr Wertschöpfung in die Stadt bringen. "Da haben alle was davon", sagt Jens Rückert.