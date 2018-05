Schwetzingen. (cab) Am ersten Juni-Wochenende feiern rund 100 Parks und Gärten in ganz Deutschland eine besondere Premiere: Die französische Veranstaltungsreihe "Rendez-vous aux jardins", also "Verabredung in den Gärten", kommt nach Deutschland und lädt die Besucher zu außergewöhnlichen Gartenerlebnissen ein. Daran beteiligt sich auch das Schwetzinger Schloss. Am 2. und 3. Juni können die Gäste bei Sonderführungen auf den Spuren der Kurfürsten wandeln und die wunderschöne Atmosphäre im Schlossgarten genießen.

Der Schwetzinger Schlossgarten gilt als Meisterwerk europäischer Gartenkunst. In der Führung "Von der Lust am Wandeln bis zum Ende der Welt" wird die Blütezeit der Kurpfalz im 18. Jahrhundert lebendig. Im Garten lassen die historische Bepflanzung und die Vielfalt an Tempeln und Statuen erahnen, wie in der Sommerresidenz unter Kurfürst Carl Theodor einst gefeiert, genossen und gejagt wurde. Die Führung wird am Samstag, 2. Juni, um 15 Uhr, sowie am Sonntag, 3. Juni, um 13 und um 15 Uhr angeboten. Die Teilnahme kostet pro Person zehn Euro, ermäßigt fünf Euro. Treffpunkt ist im Ehrenhof.

"Ganz entspannt" - ein meditativer Rundgang: Schon zu kurfürstlichen Zeiten war der Aufenthalt im Schlossgarten eine Erholung für die Seele. Seine entspannende Wirkung können die Gäste am 3. Juni beim "Meditativen Rundgang" erleben - indem sie Vögeln und Brunnen lauschen und den Duft sowie die Farben der Blumen und Gräser genießen. Die Führung ist am 3. Juni um 14.30 Uhr. Erwachsene zahlen pro Person zwölf Euro, Ermäßigte sechs Euro. Familien können für 30 Euro mitspazieren.

Info: Weitere Infos zum "Rendez-vous" unter www.schloss-schwetzingen.de sowie unter www.schloesser-und-gaerten.de. Anmeldungen direkt im Mittelbau des Schlosses oder im Service Center der Schlösser Heidelberg, Mannheim und Schwetzingen, Telefon 0 62 21 / 6 58 88 0, Mail: service@schloss-schwetzingen.com.