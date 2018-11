Schwetzingen. (rok) Etwas Romantik hat noch nie geschadet, vor allem aber sollte der Mann, der seiner Freundin einen Heiratsantrag machen möchte, eine Gelegenheit suchen, die man auch Jahrzehnte später noch mit angenehmen Erinnerungen verbindet. Kreative Männer luden die Angebetete zum Beispiel gern nach Venedig ein, um ihr bei einer Gondelfahrt ein "Willst du meine Frau werden?" zuzuflüstern, während der Gondoliere ein "O sole mio" schmettert.

So ungefähr kann man das auch vor der Haustür haben, mitten im Schwetzinger Schlossgarten, wenn auch ohne Gondel. Aber mit Musik und viel Romantik. Das Service Center der Schlösser bietet den äußeren Rahmen dazu an, nur den Antrag muss der Mann noch selbst machen.

Das könnte so ungefähr funktionieren: Er lädt sie zu einem Spaziergang durch den Schlossgarten ein, die Sonne scheint, die Temperaturen sind angenehm; sie ahnt nichts. Dann gehen sie beispielsweise über die Chinesische Brücke, die auch Lügebrückl genannt wird, zur Wiese gegenüber dem Apollo-Tempel, oder vorbei an der Orangerie zum Badhaus oder zu den blühenden japanischen Kirschbäumen, vorausgesetzt, es ist Frühjahr und die Blüten geben ihr Bestes. Da führt der Mann seine Liebste zu einem Tisch, der da unvermittelt vor ihnen auftaucht - schön gedeckt mit weißer Tischdecke, einem üppigen Blumenstrauß, einem Sektkühler mit einer eiskalten Flasche Champagner und zwei Gläsern.

Der junge Mann daneben öffnet ganz professionell die Flasche, schenkt ein und greift zur Gitarre, um ein dezentes Stück zu spielen. Das endlich gibt dem Mann die Chance zum großen Moment. Nehmen wir mal an, er hat einen kurzen Text vorbereitet.

Das Angebot des Service Centers besteht bereits seit einigen Monaten, doch Gebrauch hat bislang noch kein einziger Mann davon gemacht. Das liegt sicher nicht daran, dass der Schwetzinger Schlossgarten kein guter Ort fürs Heiraten wäre. Jedes Jahr lassen sich 600 Paare im Schlossgarten fotografieren, an manchen Wochenenden kommen bis zu 28 Paare zur Fotosession in den Garten, wie Schloss-Geschäftsführerin Sandra Moritz sagte. Wer am Schlosseingang als Hochzeitspaar vorspricht, bekommt den Eintrittspreis gewissermaßen als Hochzeitsgeschenk spendiert, den Fotografen inklusive. Bislang jedenfalls.

Wer aber die Romantiknummer mit Tisch und Champus wählt, der muss tief in die Tasche greifen. 350 Euro kostet der Spaß, weil der organisatorische Aufwand hoch ist, wie es heißt. Das ist eine Menge Geld, wenn man bedenkt, dass die Angebetete am Ende "Nein" sagen könnte.