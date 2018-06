Von Marion Gottlob

Schwetzingen. Wer sich aktuell inmitten der gepflegten Natur des Schwetzinger Schlossgartens der Orangerie nähert und einen Blick durch eines der geöffneten, großen Fenster werfen kann, der schaut spontan und unvorbereitet auf Bilder der entfesselten Gefühle. Automatisch möchte man mehr über diese Bilder erfahren.

Deshalb kamen wohl auch fast 100 Gäste zur Vernissage der Ausstellung "Beyond the Visible" von Ralph Gelbert. Bernd Junker, zweiter Vorsitzender des Kunstvereins Schwetzingen und früherer Oberbürgermeister der Stadt, bezeichnete Gelbert als "Künstler mit internationaler Ausstrahlung".

Gelbert ist ein Künstler der abstrakten Malerei. Immerhin, er gibt mit den Titeln dem Betrachter Hinweise. Da kann man beim "Wetterleuchten" auf einem 250 mal 200 Zentimeter großen Bild tatsächlich an den Beginn eines Gewitters denken. Das Werk "Brandung" mit 160 auf 240 Zentimetern versetzt den Betrachter ans tosende Meer.

Fast alle seine Bilder sind großformatig, und alle zeigen eine Explosion der Farben. Kunsthistoriker Dietmar Schuth in seiner Laudatio: "Ein Fest der Farben - der Maler versteht die Farben und entfesselt ihre ästhetische Kraft wie kaum ein anderer. Jede Farbe hat ihre ganz individuelle Wesensart, man könnte von einem Charakter sprechen, oder sogar von einer Seele."

Die zwei Bilder mit dem Titel "Kalmit" sind mit 35 mal 46 Zentimetern klein gewählt und zeugen doch auch in diesem Format von starken Gefühlen. Gelbert erklärt: "Man muss sich seiner Gefühle nicht schämen. In der Kunst kann man mit seinen Gefühlen unverstellt und wahr sein - wie die reine Natur." Jede Farbe hat ihre Geschichte und Bedeutung.

So verwendet Gelbert bei seiner Arbeit gekonnt die Farbe Gold: "Ich habe diese Farbe das erste Mal in Namibia in der Natur gesehen. Dort war der Boden sehr trocken, dann kam der Regen, der Sand schimmerte golden, bevor der Regen rasch wieder eintrocknete und der Boden eine besondere Struktur bildete."

Noch einmal Dietmar Schuth: "Der Pinsel des Künstlers führt ein gewisses Eigenleben, wobei der Zufall einen Gestaltungsspielraum ausleben darf. Die Kunst ist es nun, dieses Spiel der Kräfte zu kontrollieren und zu lenken, sodass am Ende eine Harmonie und Schönheit entsteht, die das Chaos der Farben und Gefühle auf wundersame Weise zu ordnen versteht."

Gelbert lebt und arbeitet in Neustadt an der Weinstraße. Er hat einen Lehrauftrag an der Fachhochschule Kaiserslautern und an der Kunstakademie Bad Reichenhall. Er studierte Kunst und Design in Florenz an der Accademia Belle Arti, für die er 1993 ein Stipendium erhielt. Außerdem absolvierte er zahlreiche Studienaufenthalte in Europa, Südamerika und Afrika, unter anderem war er "Artist in Residence" in Irland und Südafrika.

Mit Stefan Engel und Klaus Hartmann bildet er den Vorstand der Arbeitsgemeinschaft Pfälzer Künstler. Die Künstlervereinigung in Rheinland-Pfalz besteht seit 1922 und zählte Persönlichkeiten wie Max Slevogt und Otto Dill zu ihren Mitgliedern.

Unter den Gästen der Vernissage war auch Schwetzingens Oberbürgermeister René Pöltl, der ebenfalls warme Worte übrig hatte. Er lobte: "Der Kunstverein füllt die Stadt mit Kunst, das tut Schwetzingen gut."

Info: "Beyond the Visible" in der Orangerie geht noch bis zum 24. Juni.