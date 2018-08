Von Stefan Kern

Schwetzingen. Seit der Gründung der Schwetzinger Kleiderstube sind erst zwei Jahre vergangen. Doch in diesen 24 Monaten hat sich das kleine, aber besondere Modegeschäft zu einer unverzichtbaren Institution der Stadt entwickelt - und zwar für einen ziemlich breiten Personenkreis. Kamen in der Anfangszeit im Sommer 2016 vor allem Geflüchtete, nehmen nun auch zunehmend bedürftige Menschen aus Schwetzingen und der näheren Umgebung, das Angebot für günstige Kleidung wahr. Das wollte der Oberbürgermeister auch so haben. "Hier sollen alle Menschen, die ökonomisch nicht zu den stärksten gehören, eine Möglichkeit finden, gute und günstige Kleidung zu kaufen", sagte der René Pöltl bei der Geburtstagsfeier.

Die drei ehrenamtlichen Kleiderstubenbetreiber Jutta Richter, Ingrid Litschka und Christoph Wobbe stimmten dem zu. Zu Beginn war der Anteil der Geflüchteten unter den Besuchern sehr hoch, erklärten Richter und Litschka. Aber mittlerweile erscheint den 22 ehrenamtlichen Helfern das Besucherpublikum deutlich gemischter. Eine Entwicklung, die Ordnungsamtsleiter Pascal Seidel lobte. Denn damit sei etwaigen Neiddebatten schon im Vorfeld das Wasser abgegraben worden. "Nichts hätte diesem wichtigen Projekt mehr geschadet als Missgunst", so seine Meinung. Und nun könne ohne jede Einschränkung von einer großen Erfolgsgeschichte gesprochen werden.

Dem schloss sich auch der Oberbürgermeister an. Es sei richtig gewesen, von Anfang an den Kreis der Berechtigten über die Geflüchteten hinaus auf alle Bedürftigen auszudehnen. So konnte die unmittelbare Hilfe wirken. Dabei halten 22 Ehrenamtliche den Betrieb der Kleiderstube aufrecht. Was nicht immer ganz leicht sei, erzählten die Betreiber. Der Einsatz sei hoch, aber man bekomme auch viel zurück, so der Tenor unter den ehrenamtlichen Helfern. Sowohl innerhalb des Teams als auch mit den Kunden herrsche ein sehr freundliches Klima.

Apropos Klima. René Pöltl brachte bei seinem Besuch auch noch den ökologischen Faktor ins Spiel: Jedes Jahr fallen laut Statistischem Bundesamt über 700.000 Tonnen Altkleider an. "Das sind 2000 Tonnen pro Tag", rechnete der OB vor. Angesichts dieser Zahlen sei die Zweitverwertung von Klamotten über die Kleiderstube mehr als nur gerechtfertigt. Und so stand für den Oberbürgermeister außer Frage, dass "wir Ihnen für Ihr großes Engagement an gleich zwei Fronten zu großem Dank verpflichtet sind".

Neben sozialer Hilfe und Klimaschutz gibt es für den OB aber noch einen dritten Effekt. Die 22 Helfer seien mit ihrem Engagement nämlich Teil eines Netzwerks, das Schwetzingen ein anständiges Antlitz verleiht. Niemand solle in der Stadt das Gefühl haben, nicht dazuzugehören. Und Kleidung habe daran eben einen beachtlichen Anteil. Denn Ausgrenzung durch Kleidung sei nicht nur an Schulen ein Problem. Daher liegen Richter und Litschka auch die Kooperationen mit dem Kinderheim und Obdachlosenprojekte sehr am Herzen. Die 7000 Euro, die jährlich für Miete und Nebenkosten anfallen, zahlt die Stadt deshalb nur zu gern.

Info: Im August ist die Kleiderstube, Friedrichsfelder Straße 2, geschlossen. Ab dem 3. September gelten die Öffnungszeiten von montags bis freitags von 9.30 bis 12.30 Uhr sowie mittwochs von 16 bis 18 Uhr und samstags von 9.30 bis 11.30 Uhr. Die Kleiderstube bittet darum, Kleiderspenden während der Öffnungszeiten vorbeizubringen. Die Kleidung sollte möglichst saisonal, gewaschen und intakt sein, damit sie direkt in Regale eingeräumt werden kann.