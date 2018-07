Schwetzingen/Plankstadt. (sbl) Mit einer Spritze hat ein bislang unbekannter Täter bereits am Samstag eine Apothekenangestellte in Schwetzingen verletzt. Nun berichteten mehrere Apotheker gegenüber der RNZ, dass der gesuchte Mann möglicherweise kein Unbekannter sei.

"Er war schon öfter bei mir", sagt etwa Michael Havlik, Inhaber der St.-Martin-Apotheke in Schwetzingen. Havlik schildert, dass der unbekannte Mann am Samstag viermal in seine Apotheke kam. "Er hat Geld auf den Tisch gelegt und nach Medikamenten verlangt. Ich hab ihm gesagt, dass ich die nicht habe. Ein Rezept hatte er nicht."

Das bestätigt auch Harlan Köhler von der Schwetzinger Nord-Apotheke. "Er sagte zwar, er hätte ein Rezept, aber das stimmte nicht." Köhler berichtet, dass der Unbekannte "sichtlich angeschlagen" ohne Diskretionsabstand an ihn herantrat. Über eine mögliche Drogensucht wolle er keine Vermutungen anstellen. "Er ist geschwankt und wollte Beruhigungsmittel", stellte der Apotheker dennoch fest. Man habe das Gefühl gehabt, dass er dringend etwas benötige.

Auch in Plankstadt trieb der Gesuchte sein Unwesen in den drei örtlichen pharmazeutischen Einrichtungen. Eine Mitarbeiterin der Luisenapotheke sagte gegenüber dieser Zeitung, dass sie es von Kollegen der Schubert- und der Waldpfad-Apotheke mitbekommen habe.

"Wir wurden angerufen. Die Kollegen haben uns gewarnt, dass da möglicherweise ein auffälliger Mann kommen könnte", bestätigte sie. Mitarbeiter der Schubert-Apotheke wollten gestern keine Angaben zu den Vorfällen machen. Die Waldpfad-Apotheke ist seit Montag geschlossen.

In Schwetzingen gibt es sieben Apotheken. Nach RNZ-Informationen hat der unbekannte Mann mindestens vier davon betreten. Sowohl Havlik als auch Köhler berichteten zudem, dass sie den Mann jeweils unter Androhung der Polizei loswurden. In beiden Fällen sei er allerdings so hartnäckig gewesen, dass er Stellen der Apotheke betrat, zu denen Unbefugte keinen Zutritt haben.

Wie er an seine Tatwaffe, die Spritze, kam, ist derweil noch ungeklärt. Die Polizei bestätigte nur, dass die Ermittlungen weiterlaufen. Gesucht wird ein 30 bis 35 Jahre alter Mann. Er soll etwa 1,80 Meter groß sein und dunkle Haare, einen Drei-Tage-Bart, dunkle Augen und ein gelblich-weißes Gesicht haben. Außerdem spreche er Kurpfälzer Dialekt. Am Samstag trug er laut Polizei eine dunkle Hose und Jacke, ein weißes T-Shirt und barfüßig Badeschuhe. Sein (Flucht)- Fahrrad habe eine weiße Lackierung.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen versuchten schweren Raubs aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich mit den Beamten der Kriminalpolizei unter Telefon 0621/1744444 zu melden und ihre Wahrnehmungen mitzuteilen.