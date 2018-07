Schwetzingen/Hockenheim. (hab) Der Landesfeuerwehrtag in Heidelberg wirft seine Schatten voraus. Aber auch in Schwetzingen will man sich an diesem Ereignis beteiligen, und so werden am kommenden Sonntag im Schatten des Palais Hirsch sowie im Ehrenhof des Schwetzinger Schlosses 13 historische Feuerwehrfahrzeuge in der Spargelstadt zu sehen sein.

"Das wird ein Ereignis mitten in der Stadt, mit Feuerwehr zum Anfassen", sagt dazu Schwetzingens Bürgermeister Matthias Steffan.

Die zehnte Oldtimerrundfahrt "Nostalgie in Rot", die anlässlich des zwölften Landesfeuerwehrtags vom 14. bis 22. Juli stattfindet, bringt historische Feuerwehrfahrzeuge aus Süddeutschland, den Niederlanden und Dänemark auf die Straßen. Alle in Feuerwehr-Rot, versteht sich. "Das waren noch Fahrzeuge für richtige Männer", sagt Schwetzingens Feuerwehrkommandant Walter Leschinski und lacht.

Drehleitern aus Holz, die mit der Hand hochgekurbelt werden mussten, waren der Hightech der 1920er- und 30er-Jahre. An den Lenkrädern musste noch geschuftet werden, wenn ein Fahrzeug in Position gebracht werden sollte. Und ein Dach über dem Kopf hatte die Löschmannschaft auch nicht.

Die 13 Fahrzeuge stammen dem Zeitraum zwischen 1920 und 1937. Einige stammen auch aus den Niederlanden und Dänemark. Der zwölfte Landesfeuerwehrtag beginnt am Samstag in Heidelberg. Die Rundfahrt erreicht am Sonntag gegen 11 Uhr Schwetzingen und gegen 16 Uhr den Marktplatz in Hockenheim. In den Folgetagen geht es über Neckargemünd, Wiesloch, Leimen, Bruchsal und die Bergstraße hinauf bis nach Lorsch sowie über Mannheim.

Von Freitag bis Sonntag, 20. bis 22. Juli, sind die Fahrzeuge dann wieder in Heidelberg zu sehen.

Info: www.landesfeuerwehrtag-bw.de