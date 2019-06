Von Volker Widdrat

Schwetzingen. Wegen Verbreitens von Propagandamitteln verfassungswidriger Organisationen hat sich ein 23-jähriger Mann vor dem Amtsgericht Schwetzingen verantworten müssen. Der gelernte Erzieher hatte im September vergangenen Jahres mit seiner Freundin in einer Wohnung in Plankstadt gelebt. Dort entdeckte die Polizei zwei Dutzend Hakenkreuz-Aufkleber sowie weitere Nazi-Devotionalien. Gegen einen Strafbefehl von 600 Euro hatte der Angeklagte Einspruch eingelegt.

Die Staatsanwaltschaft warf ihm vor, die Aufkleber weiterverbreiten zu wollen. Er habe nie die Absicht gehabt, die Symbole aus der Nazi-Zeit in Umlauf zu bringen, entgegnete der 23-Jährige vor Gericht. Der arbeitslose Erzieher möchte seine Freundin, mit der er inzwischen ein gemeinsames Kind hat, verlassen. Das Mietverhältnis in Plankstadt sei beendet worden, zurzeit lebe er aber immer noch mit seiner Partnerin zusammen in einer Ferienwohnung in Speyer. Die Miete übernehme seine Mutter. Er habe Angst, dass seine Freundin mit dem kleinen Sohn untertauche, denn er sei noch nicht als Vater des Kindes anerkannt.

Man habe damals in Plankstadt eine völlig verdreckte Wohnung vorgefunden, schilderte ein Polizeibeamter des Reviers Schwetzingen dem Gericht untragbare Zustände. Schlangen, Ratten und zwei Hunden lebten zusammen mit dem Paar und Kindern. Essensreste und Kot verschmutzten die Räume. Überall standen Kisten herum mit historischen oder nachgemachten Objekten aus der Nazi-Zeit. Die Wände waren dekoriert mit Hitler-Bildern, Reichskriegsflaggen, Stahlhelmen und Abzeichen der militanten Neonazi-Organisation "Combat 18".

Rudolf-Heß-Büsten, Dolche, Flugblätter, Reichsadler-Abbildungen, Armbinden, Orden, Klappmesser und CDs mit Neonazi-Liedern wurden ebenfalls zuhauf gefunden. Der 23-Jährige sei durch die Ultra-Szene des 1. FC Kaiserslautern zur rechtsextremen Einstellung gekommen, so Verteidiger Matthias Scheller.

Er habe versucht, alles ins Lot zu bringen, meinte der Angeklagte. "Ich zwinge niemandem meine Einstellung auf, die hat sich auch geändert, ich bin kein Nazi mehr", versicherte der 23-Jährige. Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft sah Lippenbekenntnisse, zumal der Angeklagte, der zwei Tätowierungen am Arm mit Pflaster überklebt hatte, die ganzen Sachen auch nicht hatte wegwerfen wollen. Richter Hans-Jörg Schneid blieb skeptisch, wie der Erzieher jemals mit ihm anvertrauten Kindern arbeiten wolle, stellte das Verfahren aber doch ein. Der Mann erhielt Auflagen. Er muss 90 Arbeitsstunden leisten oder bei Aufnahme eines Arbeitsverhältnisses ersatzweise 600 Euro bezahlen. Bis Ende Juli muss er die aufgelisteten Asservate wieder an die Kripo abliefern, damit sie vernichtet werden können.