Schwetzingen. (pol/mare) Diese beiden Flaschen Wodka kommen einem 35-Jährigen teuer zu stehen: Der Mann wurde nach dem Diebstahl verhaftet. Wie die Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium Mannheim in einer gemeinsamen Erklärung mitteilen, wurde er nämlich auch noch handgreiflich.

Der Vorwurf gegen den 35-jährigen Deutschen lautet auf Diebstahl in Tatmehrheit mit tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte und Sachbeschädigung.

Er soll am Montag gegen 17.30 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Carl-Theodor-Straße in Schwetzingen zusammen mit einem noch flüchtigen Mittäter zwei Flaschen Wodka im Wert von rund 20 Euro gestohlen zu haben. Er wurde hierbei von einem Zeugen beobachtet, der ihn anschließend verfolgte und am Busbahnhof stellen konnte.

Der 35-Jährige soll anschließend auf den Zeugen losgegangen sein und gegen die Fahrertür dessen Autos getreten haben. Schließlich habe er eine volle Wodka-Flasche auf das Auto geworfen und dadurch die Heckscheibe beschädigt.

Zuvor habe er noch versucht, eine Bierdose gegen das Fahrzeug zu werfen. Er verfehlte es jedoch und traf einen unbeteiligten Passanten am Bein.

Der Tatverdächtige konnte schließlich durch alarmierte Polizisten festgenommen werden. Gegen seine Verhaftung setzte er sich zur Wehr und versuchte, mit der Faust nach einem Beamten zu schlagen.

Er wurde einem Haft- und Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Mannheim vorgeführt und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die weiteren Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Mannheim und Polizeirevier Schwetzingen dauern an.

Die Polizei sucht den Passanten, der durch die Bierdose am Bein getroffen wurde und bittet diesen, sich beim Polizeirevier Schwetzingen, Telefon 06202/2880 zu melden.