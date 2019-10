Schwetzingen. (sapo) Wincent Weiss (Foto: dpa) kommt zum Festival "Musik im Park" nach Schwetzingen. Der Künstler steht am Donnerstag, 30. Juli 2020, um 19.30 Uhr im Schlossgarten auf der Bühne und singt vor allem Songs aus dem neuen Album "Irgendwie Anders". Karten für das Konzert gibt es bei den RNZ-Geschäftsstellen sowie im Internet unter www.provinztour.de oder telefonisch unter der Rufnummer 0621/10 10 11.

Plätze für Rollstuhlfahrer und Eintrittskarten für Menschen mit Schwerbehinderung, die eine Begleitperson brauchen, sind beim Veranstalter Provinztour unter der Telefonnummer 07139/ 5 47 oder per E-Mail an ticket@provinztour.de erhältlich. Aus Sicherheitsgründen haben Kinder unter sechs Jahren auch in Begleitung eines Erwachsenen keinen Zutritt.