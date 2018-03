Von Harald Berlinghof

Schwetzingen. "Seit fast 20 Jahren ist der Rhein-Neckar-Bus mit den beiden Linien 715 und 716 ein zuverlässiger Verkehrsanbieter in Schwetzingen. Günstig ans Ziel kommen - mit Ihrem Stadtbus Schwetzingen", lautet das im Prospekt, und der Slogan steht auf der Internet-Seite der Busverkehr Rhein-Neckar GmbH (BRN). Das Angebot gibt’s zum Sondertarif: Die beiden Schwetzinger Stadtbuslinien kosten nur kleines Geld, 50 Cent für Erwachsene und 25 Cent für Kinder von sechs bis 15 Jahren.

Doch auch was gut ist, lässt sich noch besser machen. Meint jedenfalls Sven Grahner, der sich intensiv mit dem Thema Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) auseinandergesetzt hat und rechtzeitig zur neuen Ausschreibung der Buslinien Schwetzingen-Hardt (Linien 710 bis 717) ein zehnseitiges, eng beschriebenes Konzept für die Neugestaltung der Regional- und Stadtbuslinien in Schwetzingen vorgelegt hat. Entwickelt hat er dies gemeinsam mit Dieter Konrad, dem Vorsitzenden des VCD-Ortsvereins Schwetzingen. "Wir wollten rechtzeitig vor der neuen Ausschreibung des Linienbündels in ein oder zwei Jahren ein durchdachtes Konzept zur Debatte stellen", sagt er.

Dass die Regionalbusanbindung in Richtung Osten nach Heidelberg und SAP-Walldorf einiges zu wünschen übrig lässt, muss hier nicht diskutiert werden. Schwetzinger ÖPNV-Nutzer können ein Lied davon singen, so kam etwa die Forderung nach einer neuen Straßenbahnlinie zustande. Doch die Straßenbahn ab Eppelheim, die wenigstens einen Teil des Problems gelöst hätte, wollten die Plankstadter bekanntlich nicht durch ihre Hauptstraße rumpeln lassen. Im Bürgerentscheid wurde sie bereits 2014 abgelehnt. Aber auch die beiden Schwetzinger Stadtbuslinien 715 und 716 sind nach Grahners und Konrads Auffassung noch verbesserungsfähig. Vor allem sollten sie mit jeweils zwei gegenläufigen Bussen bedient werden und damit die Taktung verkürzt werden. In Schwetzingen verlaufen die beiden Stadtbuslinien nur in einer Richtung. Und: Sie sollten sich nicht am Bahnhof für Umsteiger treffen, sondern mitten im Zentrum vor dem Schloss.

Der ÖPNV-Experte hat dafür eine Faustregel parat: Pro 5000 Einwohner in einer Stadt ist eine Stadtbuslinie nötig. In Schwetzingen wären das nach Adam Riese vier Stadtbuslinien. Grahner fordert, dass von einem zentralen Busknoten ("Taktknoten") vier Linien sternförmig die Stadt bedienen sollen. Für die Haltestellenabstände wünscht er sich maximal 250 Meter. Und auch an die Busfahrer hat Grahner gedacht. An Endhaltestellen sollte zumindest ein Toilettenhäuschen vorhanden sein, am zentralen Busknoten würde er sich eine Toilette und einen Getränkeautomaten wünschen. Die Fahrpläne müssten außerdem so getaktet werden, dass dem Buspersonal genügend Zeit für die Arbeitspausen bleibt.

Ein großes Problem sieht Grahner darin, dass die Stadtbuslinien nur am Ortsrand mit dem Regionalverkehr verbunden sind, nicht aber im Stadtzentrum. Bezüglich der Optimierung der beiden bestehenden Linien schlägt er für die Linie 715 eine bessere Anbindung mit Haltestellen am Schulzentrum vor, die zweite Linie 716 soll nicht wie bisher über die Carl-Theodor-Brücke fahren, sondern über die Südtangente und das Bellamar, den Baumarkt und den dortigen Lebensmittel-Einzelhandel anfahren. Allerdings: Viele Einbahnstraßen bilden für eine optimale Buslinienführung ein Hindernis. An einigen Stellen wie der Dreikönigstraße oder der Heidelberger Straße könne man signalgesteuerte Durchfahrt für Busse erlauben.

Wünschenswert wäre, so Grahner, ein gemeinsames Stadtbusnetz von Schwetzingen, Plankstadt und Oftersheim mit acht Stadtbuslinien. Auf anderen Gebieten arbeiten die drei Kommunen bereits zusammen - etwa bei Volkshochschule, Musikschule, Gas- und Wasserversorgung sowie dem Bellamar.