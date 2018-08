Von Jennifer Reutter

Schwetzingen. Was uns aus der Ferne fremd und anders erscheint, wird vertraut, wenn wir ihm näherkommen - das ist die Überzeugung von Susanne Störmer, der Leiterin des Schwetzinger Frauencafés. Wenn die Rede von der Begegnung verschiedener Kulturen ist, benutzt sie gern einen Vergleich aus dem Kinderbuch " Jim Knopf". Fremde Kulturen seien wie der Scheinriese, der Jim und seinen Freunden aus der Ferne so groß, so unheimlich vorkommt. Doch sobald sie ihn aus der Nähe sehen, ist er ist nicht so groß und angsteinflößend, sondern ein ganz normaler Mann.

Jeden ersten Mittwoch im Monat von 16 bis 18 Uhr sind die Tore für Frauen jeder Altersklasse und jedes Kulturkreises geöffnet. In dieser Form existiert das Schwetzinger Frauencafé seit zwei Jahren. Manche Teilnehmerinnen bezeichnen Deutschland bereits als zweite Heimat. Eine von ihnen ist Nasrim Barekzai. Vor 30 Jahren floh sie von Afghanistan nach Deutschland. Ihre Heimat berichtetet sie, sei ein wirklich schönes Land. Sie hatte dort eine große Familie und Freunde.

Doch sicher hat sich Nasrim Barekzai in Afghanistan nie gefühlt. Sie hörte und sah, wie Bomben in ihrer unmittelbaren Nähe einschlugen. Sie verlor Freunde und Verwandte durch Angriffe, lebte mit der Ungewissheit den nächsten Tag zu erleben. Eindrücke, wie diese sind nichts, was man nach paar Monaten oder einem Jahr wieder vergisst. Sobald sie die Augen schließe, sehe sie Bilder von Krieg und Verwüstung wie einen Film an sich vorbei ziehen, erzählt sie.

Mit 29 Jahren beschloss Nasrim Barekzai nach Deutschland zu flüchten. Zunächst wohnte sie bei einer deutschen Familie. Sie fühlte sich dort willkommen, für sie eine tolle Möglichkeit im ihr noch fremden Deutschland Anschluss zu finden. Das Leben hier bedeutet für sie Freiheit und Sicherheit. Manches vermisst sie aber trotzdem an ihrem Leben vor der Flucht. Sie hat Literatur studiert und als Lehrerin gearbeitet. In Deutschland jobbt sie in einer Fast-Food-Kette. Die 59-Jährige findet es sehr schade, dass ihre Abschlüsse in Deutschland nicht anerkannt wurden. Auch bedauert sie, dass ihr nur wenig Möglichkeiten zur Weiterbildung angeboten wurden.

"Bei meiner Ankunft war es mir sofort wichtig alles mitzumachen", sagt sie. Nasrin Barekzai wollte leben wie eine Deutsche. Sie lernte Fahrradfahren, Autofahren und schwimmen. Es liegt ihr am Herzen, dass Frauen, die heute nach Deutschland kommen und so viel mehr Möglichkeiten haben, als sie damals, etwas aus ihrem Leben machen. In sich selbst mehr sehen als eine Hausfrau und Mutter. "Es muss der Wunsch da sein, sich in Deutschland zu integrieren und sich anzupassen", betont sie. Ihr Geburtsland hat Nasrin Barekzai mit der Hoffnung verlassen, in friedlicheren Zeiten zurückzukehren. Nun hat sie Afghanistan seit 30 Jahren nicht mehr gesehen.

Das Frauencafé besuchen auch Frauen, die noch dabei sind, Deutschland zu ihrer Heimat zu machen. Sarah N. lebt seit fünf Jahren hier. Auch sie floh vor Gewalt und Verfolgung aus Afghanistan Es ist ihr erster Besuch im Frauencafé Schwetzingen. In Afghanistan hatte ihr Mann als Wachmann für die deutsche Bundeswehr gearbeitet. Von den Taliban wurde er aufgrund seiner Arbeit als Verräter angesehen. Die Familie lebte in ständiger Angst. So kam Sarah N. mit ihrem Mann und ihren drei Kindern als Kontingentflüchtling nach Deutschland. Anders als Nasrin Barekzai verbrachte sie die erste Zeit nach ihrer Ankunft in einem Flüchtlingsheim. Die Situation dort war mehr als beengt für die Familie.

Mittlerweile hat die Familie in Eppelheim eine Wohnung gefunden. Eine Seniorin, die sich ehrenamtlich um Flüchtlinge kümmert, half Sarah, sich in Deutschland zurechtzufinden. Sie begleitete Sarah unter anderem zu Arztterminen, half ihr, sich in der deutschen Bürokratie zurechtzufinden. Am Anfang hatte Sarah N. auch Angst davor, einen Deutschkurs zu besuchen. Nun nimmt sie an einem von der Caritas organisierten Unterricht teil. Ihr achtjähriger Sohn spricht bereits akzentfrei Deutsch. Doch seine Antwort auf die Frage, was ihn an Afghanistan stört, wirkt unwirklich aus dem Mund eines Kinds: "Das Menschen getötet werden, das Kinder sterben müssen", sagt er.

Dank der vielfältigen Unterstützung traut sich Sarah N. nun mehr am Leben in ihrer neuen Heimat teil zu nehmen. "Ich bin froh in Deutschland zu sein", erklärt sie. Allerdings vermisse sie auch ihre Familie in Afghanistan. Sie hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben, eines Tages in ihr Heimatland zurückzukehren. Sarah N. möchte öfters ins Schwetzinger Frauencafé kommen. Vielleicht ein wichtiger Schritt, um Deutschland vom bedrohlichen Scheinriesen zur Heimat zu machen.