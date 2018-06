Schwetzingen. (sbl) Was war da am Sonntag los? Sommerliche Temperaturen, der letzte Tag der Schulferien - eigentlich perfekte Voraussetzungen für einen Familienausflug ins Freibad. Doch viele Badegäste, die eine Abkühlung im Bellamar suchten, wurden enttäuscht.

Ein Badegast schildert der RNZ: "Ich stand mit meinen Kindern in der Schlange, und wir haben schon gemerkt, dass irgendetwas nicht stimmt. Die Kassiererin hat nur gemeint, sie hätte schon 4000 Badegäste abweisen müssen."

Die Erklärung dafür liefert Bäderleiter Alexander Happold, der den Zwischenfall angesichts der Situation als "Gau" bezeichnete. Aktivkohle sei in die Außenbecken geraten, aus gesundheitlichen Gründen hätte man eine Badeerlaubnis nicht gewährleisten können. "Es will ja auch niemand in schwarzem Wasser baden", kommentierte Happold die Entscheidung. Die Zahl von 4000 weggeschickten Gästen wollte er nicht bestätigen. Der Hallenbadbereich war dennoch geöffnet, auch sonst hätte man ohne Weiteres in den Außenbereich gekonnt, wenigstens für ein Sonnenbad.

Dem Badegast und seinen Kindern war das allerdings zu viel: "Wir haben dann ein Schwimmbecken zuhause aufgeblasen." Laut Happold kamen insgesamt trotzdem über 1800 Besucher. Am Montag teilte das Bellamar dann auf seiner Facebook-Seite mit: Die Außenbeckenstehen wieder frei zur Verfügung.

Derweil ist die Ursache für den Austritt von Aktivkohle noch nicht geklärt. "Das ist relativ kompliziert. Wir haben einen defekten Filter ausgetauscht, müssen aber eine Fachfirma zu Rate ziehen", sagt Happold weiter. Bis dahin kann auch nicht zu hundert Prozent ausgeschlossen werden, dass sich der Vorfall wiederholt. Happold: "In meinen zehn Jahren als Bäderleiter hier habe ich das noch nicht erlebt."

Der Forderung nach Sonder-Eintrittspreisen in solchen Fällen schob er einen Riegel vor: "Das ist nirgends die gängige Praxis. Wenn wir das einmal tun, verlangen die Kunden das bei jeder Kleinigkeit." Das ist durchaus nachvollziehbar, doch an einem heißen Sommertag ein schwacher Trost.