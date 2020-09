Schwetzingen. (RNZ) Im Tunnel der Ortsumgehung Schwetzingen (B 535) finden turnusgemäße Reinigungs- und Wartungsarbeiten statt, die Vollsperrungen erforderlich machen, teilt das Straßenbauamt des Rhein-Neckar-Kreises mit. Die Vollsperrung finden jeweils tagsüber statt. Die Termine sind für Montag, 21. September, 8.30 bis 15.30 Uhr, in Fahrtrichtung Heidelberg (Südröhre) und für Freitag, 25. September, 8.30 bis 13 Uhr, in Fahrtrichtung Mannheim (Nordröhre) sowie für Dienstag, 22. September, bis Donnerstag, 24. September, in beiden Fahrtrichtungen (jeweils von 8.30 bis 15.30 Uhr) festgelegt.