Von Rolf Kienle

Schwetzingen. Der Einblick in eine aussterbende Branche beginnt mit einer Erkenntnis: Um Karton zu prägen, braucht man deutlich mehr Druck als bei Metall. Sechs bis acht Tonnen, um genau zu sein. Kein Problem für die riesigen Prägemaschinen in der Prägeanstalt von Herta Terzidis. Sie können, falls nötig, auch 30 Tonnen Druck erzeugen. Nun hat die 84-Jährige ihre Maschinen aufs Altenteil geschickt. Seit dem letzten Jahr wird dort nicht mehr geprägt, die Nachfrage war schon länger rückläufig.

Das Unternehmen in der Bruchhäuser Straße in Schwetzingen bleibt zwar bestehen, aber mehr als plissierte Kerzenmanschetten will Herta Terzidis nicht mehr herstellen. Bald hundert Jahre stand ihre Prägeanstalt für die Produktion von reliefgeprägten Pappdekorationen, vor allem für die Innendekoration. Seit den 1970er-Jahren wurden außerdem Kupfer-, Messing und Zinnreliefs hergestellt. Die vier schweren Prägemaschinen sind ohnehin museumsreif. Die älteste stammt aus dem Gründungsjahr der Prägeanstalt Eckert, die ihr Vater 1924 eröffnete. Die Maschinen sind noch funktionsfähig und könnten ihren Dienst jederzeit wieder aufnehmen – aber nun ist für sie erst einmal Feierabend.

In der Prägeanstalt von Herta Terzidis entstanden neben Pappdeko auch Zinn-, Kupfer- und Messingreliefs. Foto: Lenhardt

Die schweren Teile bringen ein ordentliches Gewicht auf die Waage: Die schwerste Maschine wiegt zwanzig Tonnen. Ein massiver Haken macht klar, wie sie einst in die Werkräume kamen: Mit einem Kran – und zwar zu einem Zeitpunkt, als das Gebäude noch in Bau und das Dach noch nicht da war. Irgendwann werden sie abtransportiert, das ist klar. Aber Herta Terzidis kann warten – nach größeren Baumaßnahmen steht ihr im Moment nicht der Sinn.

Die Prägeanstalt war ein eher unauffälliger, mittelständischer Betrieb mitten in der Oststadt. Rund 50 Mitarbeiter waren in Hochzeiten dort tätig. Herta Terzidis, damals noch Herta Eckert, ist in Schwetzingen aufgewachsen. Nach dem Abitur studierte sie internationales Recht, Volkswirtschaft und Politik in Genf. In ihrem Büro hängt nach wie vor die Lizenz Nummer 249, die sie in Politikwissenschaften erhielt.

Sie ist viel rumgekommen, bereiste Asien, Afrika und Amerika zu Fortbildungszwecken. Die Welt stand ihr offen, selbst der diplomatische Dienst. Und doch übernahm die einzige Tochter des Gründers Karl Eckert nach dessen Tod den Betrieb in Schwetzingen. Zuvor arbeitete sie neun Jahre bei der Firma Rhein-Chemie.

"Ich habe es gern gemacht", sagt die 84-Jährige und meint die Übernahme des väterlichen Unternehmens. Das hat seinen Grund vor allem darin, dass sie sich als Praktikerin sieht. Dazu passt auch die Entwicklung eines eigentlich völlig branchenfremden Produkts: Die Eckert-Schale – ein kompostierbarer Blumentopf, an dessen Entstehung sie in den 80er-Jahren beteiligt war. Dass Terzidis’ Rat gefragt war, lag an ihrer langjährigen Erfahrung mit Papp-Produkten. Aus Altpapier sollte ein Gefäß geschaffen werden, das die Kunststoffschale ersetzt. Um es vorweg zu nehmen: Es ist mit Hilfe eines Physikers, eines Biologen und eines Lebensmittelbetriebs gelungen. Heute sind die Töpfe gang und gäbe.

Wie viele geprägte Karton-Dekoteile sie in ihrem Leben hergestellt hat, kann Herta Terzidis nicht sagen. Sie hat sie nicht gezählt. Etliche Hunderttausend werden es wohl gewesen sein. Inzwischen sind sie aus der Mode gekommen.