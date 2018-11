Von Marion Gottlob

Plankstadt/Schwetzingen. Die Idee entstand in einem lockeren Gespräch: Künstler Meikel Fuchs hatte bei einer Plauderei René Pöltl, Oberbürgermeister von Schwetzingen, für einen Film über die Stadtgeschichte von Schwetzingen begeistern können. Anlass war das 1250. Jubiläum der Stadt. Es sollten zwei Versionen entstehen - eine Kino-Version für Erwachsene und eine für Kinder. Fast 300 Menschen haben schließlich ehrenamtlich vor und hinter den Kulissen des Films mitgewirkt. Es ist ein Mix aus historischen Spiel-Szenen und Experten-Interviews. Der Erwachsenen-Film hatte mit drei Aufführungen vor fast 800 Zuschauern seine Premiere. Nun wird für die Kinder-Version gedreht. Die RNZ war dabei.

Der Kinderfilm wird Interviews und Spiel-Szenen aus der "großen Version" enthalten. Dazu gibt es eine Rahmenhandlung: Drei Kinder machen mit ihrer Schulklasse eine Führung im Schwetzinger Schloss, schleichen sich heimlich davon und entdecken ein Buch, das sich zunächst nicht öffnen lässt. Erst als sie es gemeinsam berühren, können sie das Buch aufschlagen - und der Film über die Stadtgeschichte beginnt. Produzent und Technischer Leiter Meikel Fuchs: "Wir wünschen uns, dass Kinder die Geschichte ihrer Stadt kennenlernen."

Wochenlang hatten die Kinder-Darsteller Ylenia (12), Levin (12) und Philip (13) mit Marion Gottlob, Mitarbeiterin der RNZ, geprobt. Das Motto lautete "Wir drehen einen Film - aber wir drehen nicht durch." "Mir macht das Schauspielen Spaß, und ich war im Team mit tollen Leuten zusammen", sagt Ylenia. Diana Stoklas, Mutter von Levin, hatte regelmäßig geholfen: "Es war für die Kinder eine tolle Gelegenheit, kreativ zu werden. Sie haben viel über die Kamera-Technik gelernt." Beim ersten Dreh-Termin im Schwetzinger Schloss spielte Lehrerin Ani Rüger mit einer Klasse des Privatgymnasiums Schwetzingen (PGS) mit. "Das fördert die Team-Fähigkeit", betont Uwe Rahn, geschäftsführender Schulleiter des PGS.

Historiker Wolfgang Schröck-Schmidt, Staatliche Schlösser und Gärten Schwetzingen, führte die Kinder vor laufender Kamera durch die Räume des Schlosses - wie bei seinen Führungen in der Realität. Später stellte er sein Arbeitszimmer für die Dreharbeiten zur Verfügung. "Das mache ich doch gerne für dieses tolle Team", betonte er.

Im Heimatmuseum von Plankstadt fand dann ein weiterer Drehtermin statt. "Ich möchte junge Leute in ihrem Engagement unterstützen", sagte Heidrun Engelhardt-Geiß. Die anspruchsvollste Rolle übernahm Levin: "Ich spiele einen Jungen, der ängstlich ist und sich nie entscheiden kann, was er wirklich will. So bin ich im wirklichen Leben nicht."

In dem Film begegnet er gemeinsam mit den zwei anderen Kindern Agana, die vor mehr als 1250 Jahren dafür gesorgt hat, dass Schwetzingen das erste Mal schriftlich erwähnt wurde. Kunsthandwerkerin Margot Markmann spielt sowohl in der Kino-Version wie im Kinderfilm die Rolle der Agana. Der frühere Oberstudienrat Georg Schumann übernimmt den Part des Notars. "Es macht Spaß, bei so etwas zu helfen", sind sie sich einig.

Im nächsten Jahr soll der Kinderfilm dann fertig sein und vor allem in Schulen gezeigt werden.