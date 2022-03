Von Marco Partner

Schwetzingen. Es ist ein erstes Ankommen, ein Ort der Sicherheit in unsicheren Zeiten. Um der enormen Zahl an kurzfristig zugewiesenen Flüchtlingen Herr zu werden, wurde die Kreissporthalle zur provisorischen Sammelunterkunft umfunktioniert. 150 Geflüchtete aus der Ukraine übernachten hier in Hochbetten, bekommen drei Mahlzeiten am Tag – und nach und nach eine erste Perspektive. Doch wie es für die betroffenen Familien langfristig weitergeht, ist ungewiss.

Vor dem Eingang der Halle spielen ein paar Kinder. Pakete mit Süßigkeiten und Kisten mit Kuscheltieren werden hin und her getragen. Die Sonne strahlt, und zum ersten Mal seit Wochen können auch die Töchter einer jungen Frau aus Charkiw wieder etwas lachen. Die zweitgrößte Stadt der Ukraine ist seit der russischen Invasion vor einem Monat Kriegsgebiet. Mit ihrem Schwiegervater und ihren beiden Kindern konnte sie fliehen, ihren Ehemann dagegen musste sie zurücklassen. Auch Familie Raja aus Kiew ergriff nach Bombenanschlägen in der unmittelbaren Nachbarschaft die Flucht und strandete vor einer Woche in Schwetzingen. "Wir sind zuerst mit dem Auto gefahren, aber es ist alles geschlossen, wir konnten kein Benzin kaufen – und mussten mit dem Zug fahren", erklärt Vater Mouhamad, der als Geschäftsmann seit 17 Jahren in der Ukraine lebt und arbeitet. Fünf Tage war er mit seiner Frau Natalia und den Kindern Malika (6) und Eva (4) unterwegs, in Zügen voller weiterer Flüchtlinge und der ständigen Angst vor einem Bombardement. Erst als man die polnische Grenze erreichte, habe man sich sicher gefühlt.

Jetzt ist das ganze Leben auf wenige Quadratmeter reduziert, das wenige Hab und Gut in kleine Spinde verstaut. Hochbett an Hochbett reiht sich in der großen Halle. "Das Schlafen fällt schwer, ein Kind schreit immer", sagt Mouhamad. Mit gespannten Decken verschafft man sich notdürftig etwas Privatsphäre. Zwischen den kleinen Gängen sieht man Frauen telefonieren, Kleinkinder sitzen in einem Laufstall, ein Mann verkriecht sich am helllichten Tag wieder tief in die Bettdecke, als eine ganze Schar von Pressevertretern vorbeischaut. Bei der wohl größten Flüchtlingsbewegung seit dem Zweiten Weltkrieg stehe man vermutlich erst am Anfang, sagt Grünen-Landtagsabgeordneter Andre Baumann. Gleichzeitig sei man überwältigt von der Hilfsbereitschaft.

Die Erfahrungen und Strukturen aus der Flüchtlingswelle von 2015/16 haben laut Doreen Kuss, Dezernentin für Ordnung und Gesundheit im Rhein-Neckar-Kreis, sehr geholfen, den Kraftakt zu koordinieren und zu organisieren. Feuerwehr, THW, Stabstelle Integration, Gesundheitsamt, weitere Einrichtungen und viele helfende Hände zogen an einem Strang. Die Pandemie macht es nicht leichter. Als man am vergangenen Wochenende auf einen Schlag 196 Geflüchtete unterbringen und auch testen musste, waren vier Schnelltests Corona-positiv.

Dank der Zusammenarbeit mit Ärzten gibt es jetzt Impfangebote. Nicht nur gegen Covid 19, sondern auch gegen Masern. "Es wird Kinderarzt-Sprechstunden geben, mögliche Traumata haben wir im Blick", sagt Sozialarbeiter Herbert Eppel. Dolmetscher stehen bereit, die benachbarten Schulen organisieren Aktivitäten im Schulhof. Ganz sensibel versucht man vieles mitzudenken. "Wir haben zum Beispiel bei den Feuerwehren darum gebeten, bei Probeläufen keinen Sirenenalarm auszulösen, um keine Ängste zu erzeugen", betont Kuss. Als langfristige Lösung ist das Bettenlager nicht gedacht.

"Sie sollen maximal drei Wochen hier bleiben", hofft Kuss, dass schnell Wohnungslösungen gefunden werden, zumal ja auch weitere Geflüchtete erwartet werden. 46 Personen konnten schon "weiterziehen". Insgesamt zähle man im Kreis mittlerweile fast 2000 ukrainische Geflüchtete. 200 sind in der Kreissporthalle in Weinheim, der Großteil aber bereits im privaten Bereich, bei Verwandten oder in kurzfristig zur Verfügung gestellten Wohnungen oder Zimmern untergebracht.

"Es ist eine hohe Mietbereitschaft vorhanden", stellt auch Schwetzingens Oberbürgermeister René Pöltl fest. Mit einem Hotel stehe man in Kooperation für weitere 40 Übernachtungsmöglichkeiten. Auch in Sinsheim soll eine Halle für 60 Personen ertüchtigt werden. Was Pöltl bemängelt, ist die übergeordnete Organisation. In Mannheim seien die Hallen leer, auch in Stuttgart warte man trotz vieler Vorbereitungen noch auf Flüchtlinge. "Es ist oft Zufall, wo sie landen", sagt der OB und fügt ein optimistisches und sehr bekanntes "Wir schaffen das" hinzu.