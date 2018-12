Von Sebastian Blum

Schwetzingen. Paukenschlag bei den Schwetzinger Freien Wählern kurz vor dem Wahlkampfauftakt: Gemeinderätin Raquel Rempp tritt zum 31. Dezember aus dem Gremium zurück. Gleichzeitig kündigt sie ihre Mitgliedschaft bei der Schwetzinger Freien Wählervereinigung zum Jahresende. Das teilte die Kommunalpolitikerin am gestrigen Dienstag in einem Schreiben mit, das dieser Zeitung vorliegt. Rempp deutet darin ein Zerwürfnis mit der Gemeinderatsfraktion an. Auslöser für ihren Entschluss war nach Informationen der RNZ letztlich eine E-Mail vom Oktober dieses Jahres.

Rempp wurde 2009 erstmals überraschend mit den zweitmeisten Stimmen nach Fraktionskollege Oliver Völker in den Schwetzinger Gemeinderat gewählt. Lange Zeit war sie als Pressesprecherin tätig. Ihr Mandat hätte Rempp bis zur nächsten Kommunalwahl im Mai 2019 behalten können. Sie entschied sich dagegen. "Aus begründetem Anlass" habe sie "das Vertrauen in den Großteil der Fraktion verloren", schreibt die 53-Jährige: "...In meinen Augen ist dieser Schritt ehrlicher, als bis zu den Wahlen 2019 ruhig am Ratstisch zu sitzen und so zu tun, als sei alles ,heile Welt’".

Die Welt war für Rempp spätestens im Oktober nicht mehr heil, als sich die Fraktion entschied, die 53-Jährige aus dem internen Mailverteiler zu schmeißen. "Weil das Gerücht herumgeht, ich würde bei einer anderen Partei kandidieren", erklärte Rempp in einem Telefonat mit der RNZ. "Das ist undemokratisch, unfair und unbegründet. Ich will nicht bei einer anderen Partei kandidieren." Dass Fraktionschef Jürgen Grimm sie vor einigen Wochen von der internen Kommunikation ausschloss, sei für sie aber nur die Spitze gewesen.

Jahrelang habe sie unangenehme Fragen gestellt, sei mit der Verwaltung und auch fraktionsintern mit Kollegen aneinander geraten, immer "aus Sorge um die Bürger", schildert Rempp. In den vergangenen Monaten stellte sie fest, dass sie vor allem eines war: Einzelkämpferin. "Ich habe viele Dinge im Alleingang geregelt", sagte die kaufmännische Angestellte, "und der Fraktion positive Publicity eingebracht". In der Region bekannt wurde Rempp 2015, als sie den im Bürgerkrieg schwer verletzten 17-jährigen Syrer Abbas für die medizinische Behandlung nach Deutschland holte und ihm bei der Regeneration half.

Irgendwann fehlten ihr "Impulse für neue Ideen", deshalb hatte sie bereits Anfang des Jahres beschlossen, dass sie im kommenden Mai bei der Kommunalwahl nicht mehr kandidieren wird. Ihren Austritt zum Jahresende hatte sie im August angekündigt, der Ausschluss aus dem Mailverteiler erfolgte im Oktober.

Für die Vorsitzende der Schwetzinger Freien Wähler, Elfriede Fackel-Kretz-Keller, kam Rempps Rücktritt alles andere als überraschend. "Sie hat zum Schluss das Haar in der Suppe gesucht", beurteilt sie Rempps Reaktion auf den Ausschluss aus dem Mailverteiler. Fraktionschef Jürgen Grimm bedauert Rempps Schritt, doch auch für ihn bedeutet dieser Schritt nichts Außergewöhnliches. "Ihre Entscheidung, die Mitgliedschaft bei den Freien Wählern zu kündigen, liegt schon einige Wochen zurück", erklärte der Rechtsanwalt gegenüber der RNZ. Es habe offensichtlich einen "Riss" zwischen ihr und anderen Fraktionsmitgliedern gegeben: "Wir haben uns auseinanderentwickelt. Es war nicht mehr so wie früher."

Grimm betonte gleichzeitig, dass die Fraktion mit Rempp einen "Mitstreiter" und "Aktivposten" verliert. Er lobte ihr Engagement, das seinen Aussagen zufolge Anfang 2017 zur Fusion der Fraktionen des Schwetzinger Wähler Forums 97 (SWF) und der Freien Wählervereinigung (FWV) geführt hatte. Die Schwetzinger Freie Wählervereinigung (SFW) bildet seither die stärkste Fraktion im Schwetzinger Gemeinderat mit neun Mandatsträgern.

Bis zur Kommunalwahl im Mai müssen die Freien Wähler nun einen vakanten Stuhl am Ratstisch besetzen. Nach Angaben von Fraktionschef Grimm steht mit Peter Lemke, unter anderem Vorsitzender der Schwetzinger Carneval-Gesellschaft, ein Nachrücker in den Startlöchern. "Herr Lemke ist bereits über den Rücktritt von Raquel Rempp informiert. Ich bin zuversichtlich, dass er es wird", sagte Grimm gegenüber der RNZ.

Lemkes Zuversicht dagegen hält sich bisher in Grenzen. Auf Nachfrage dieser Zeitung reagierte er sogar ausgesprochen überrascht auf die Planungen von Fraktionschef Grimm. "Diese Information habe ich bisher ausschließlich inoffiziell bekommen", erklärte er, und zwar vonseiten der Medien. "Außerdem habe ich noch nicht entschieden, ob ich das Amt überhaupt wahrnehme." Ein Treffen bezüglich seiner Verpflichtung als Gemeinderat sei noch nicht ausgemacht.

Bis der Entschluss offiziell mitgeteilt wird, können allerdings noch Wochen verstreichen. Die Freien Wähler kommen nach Lemkes Stand das nächste Mal zur Hauptversammlung im Januar zusammen. Von mehr wisse er bisher noch nichts. Rempps Nachfolger soll am 31. Januar 2019 vereidigt werden.