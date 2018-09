Zum Umstieg aufs Fahrrad will die Stadt so viele Leute wie möglich bewegen. Foto: dpa

Schwetzingen. (RNZ) Seit etwa einer Woche gibt es in der Schwetzinger Südstadt neue Fahrradstraßen. Die Stadt hat die Beschilderung abgeschlossen, die Moltke-, Marstall- und die Herzogstraße sind nun Teil der Fahrrad-Schnell-Verbindung Süd-Nord. Und deshalb eigentlich für Autofahrer tabu. Doch das ist noch nicht zu jedem durchgedrungen. Die Stadt wendet sich mit den wichtigsten Änderungen an die Öffentlichkeit.

> Was die Veränderung konkret bedeutet: Fahrzeuge dürfen die Fahrradstraßen nicht benutzen, es sei denn, ein Zusatzzeichen weist explizit darauf hin. Für den Verkehr gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern. Der Radverkehr darf weder gefährdet noch behindert werden. Wenn nötig, muss der Kraftfahrzeugverkehr die Geschwindigkeit weiter reduzieren.

> Für Radfahrer: Radfahrer dürfen nebeneinander fahren, sollten aber bei Gelegenheit Kraftfahrzeuge überholen lassen.

> Für Kraftfahrzeugführer: Mit einem Auto oder Lkw darf die Straße befahren werden, wenn das Fahrradstraßenschild ein entsprechendes Zusatzschild aufweist. Es gilt weiterhin die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Wenn es die Situation erfordert, müssen Kraftfahrzeugführer ihre Geschwindigkeit an den Radverkehr anpassen. Es fallen in der Regel keine Parkplätze weg.

> Für Fußgänger: Für Fußgänger ändert sich nichts durch die Einrichtung von Fahrradstraßen. Die Stadt erhofft sich allerdings, dass weniger Radfahrer regelwidrig den Gehweg benutzen und sich damit Konflikte zwischen Radfahrern und Fußgängern reduzieren.

> Beschilderung der Fahrradstraßen: Die Fahrradstraßen erhalten am Beginn und am Ende jeweils das Fahrradstraßenschild. Zusatzzeichen gewähren Autofahrern die Durchfahrt. Ist dieses nur an einem Ende der Straße angebracht, dürfen Kraftfahrzeuge nur von der Seite einfahren. Fahrräder dürfen die Straßen in beide Richtungen befahren.

Für die Stadt ergibt sich aus der Neuregelung eine Verbesserung für den Radverkehr. Ein weiterer Vorteil sei, dass der bisher schwierige Begegnungsverkehr in der Marstall- und Moltkestraße entfällt. In der Herzogstraße ändert sich an der zulässigen Fahrtrichtung für Kraftfahrzeuge nichts. Um die Attraktivität der Radnutzung weiter zu steigern und das Wegenetz fortzuentwickeln, wird 2018 neben dem Fahrradverleihsystem VRNnextbike auch die neue Fahrrad-Schnell-Verbindung eingerichtet. Der Gemeinderat hatte sich in seiner Sitzung vom 20. Juli 2017 dafür ausgesprochen.