Von Volker Knab

Schwetzingen. Große Erleichterung und die Sorge, dass bald wieder Schluss sein könnte mit der gerade erst wiedergewonnenen Freiheit. So könnte man die Stimmung beschreiben, die am Montagvormittag in der Schwetzinger Innenstadt herrschte. Nach mehreren Wochen im Lockdown durfte der Einzelhandel seine Türen endlich wieder für Kunden öffnen. Die RNZ hat sich umgesehen.

Eine Passantin begutachtet ein Oberteil und hängt es anschließend wieder zurück an den Kleiderständer vor einer Mode-Boutique in der Fußgängerzone. Die ist am Montagvormittag durchschnittlich gut besucht. Viele Geschäfte haben nach Wochen zum ersten Mal wieder geöffnet. "Ich freue mich, endlich mal wieder richtig zu stöbern", erzählt die Schwetzingerin. Kaufen will sie eigentlich nichts, bekennt sie lachend. Stattdessen wolle sie einfach mal wieder rausgehen und Leben sehen. Deshalb sei sie heute in der Stadt. "Ich finde es toll, dass die Geschäfte wieder öffnen dürfen", sagt sie. Angst wegen der allgemeinen Infektionslage verspüre sie nicht. Aber sie verhalte sich achtsam.

Bei Dorothea Amann, der Geschäftsführerin des Schuhgeschäfts „Salamander“, war die Freude über die Wiederöffnung riesig. Die Händlerin äußerte aber auch Bedenken. Foto: len

Auch bei der Geschäftsführerin des Schuhgeschäfts "Salamander", Dorothea Amann, ist die Erleichterung groß. "Wir freuen uns riesig. Aber ich habe bei aller Freude auch Bedenken, wie lange die Öffnung anhält." Mit einem leichten Schulterzucken fügt sie hinzu: "Na ja, dann arbeiten wir halt mit Terminvereinbarungen weiter." Angesichts der Hygieneregeln und regelmäßigen Desinfektionen im Geschäft mache sie sich wegen einer möglichen Ansteckung keine Sorgen. Eine Mitarbeiterin bedient gerade in gebührendem Abstand eine Frau. Acht Kunden dürfen sich gleichzeitig in dem Laden aufhalten. In den vergangenen Tagen gab es viel zu tun, um die Öffnung vorzubereiten und die neue Kollektion zu präsentieren. Die Winterware wird eingelagert. "Wie es damit weiter geht, wissen wir noch nicht", sagt Amann.

Vor manchen Geschäften in der Fußgängerzone müssen die Kunden anstehen. "Maximal zwei Personen", heißt es etwa an der Tür eines Geschäfts. Die wartenden Kunden finden das in Ordnung. "Ich freue mich sehr. Aber ich fände es richtig, wenn wir nur noch auf Termin rein können, falls es wieder schlimmer werden sollte", sagt einer der Wartenden. "Es ist gut, dass die Einzelhändler jetzt wieder etwas verdienen können.

Um die Zahl der Kunden im Geschäft im Blick zu behalten, setzen die Einzelhändler auf unterschiedliche Methoden. Auf einem Tisch neben dem Geschäft steht ein Schild mit der Aufschrift "Zwölf Personen". Darunter liegt ein Korb, aus dem der Kunde vor dem Eintreten ein Bällchen entnehmen muss. Ist der Korb leer, darf niemand mehr rein. "Ich fühle mich absolut sicher. Man muss einfach den Abstand zu den anderen Leuten einhalten", sagt Claudia Grothe-Müller. Sie hat sich gerade die Auslage eines Bekleidungsgeschäfts begutachtet. "Ich bin nur zum Schauen in die Stadt gekommen. Endlich mal wieder ein bisschen Leben spüren", schwärmt sie. "Aber es ist ganz wichtig, dass wir die Regeln einhalten."

Eine Änderungsschneiderei wirbt auf der Straße mit einem Hinweis für das Geschäft in der Passage. Auch das Nagel-Studio nebenan hat geöffnet. "Bis zu 70 Prozent", "Frühjahrsputz", "Eine Woche halber Preis": Einige Läden werben mit Preisnachlass-Schildern und reduzierter Ware vor dem Eingang.

"Es ist ein sehr gutes Gefühl, richtig befreiend", sagt Aline Grotelüschen. Die Inhaberin der "Lieblings-Boutique" war lange skeptisch, ob sie ihr Geschäft tatsächlich öffnen darf. Erst der Mitteilung des Bürgermeisters an diesem Morgen habe sie definitiv Glauben geschenkt, erzählt sie lachend. Jetzt hofft sie, dass es so bleibt. "Wir müssen lernen, mit dem Virus zu leben und dabei eine gute Balance zwischen verschiedenen Interessen zu wahren", meint sie.

Sechs Personen inklusive Mitarbeiter dürfen sich in ihrem Geschäft aufhalten. Mit liegen gebliebener Ware hat sie kein Problem. "Wir haben rechtzeitig reduziert", erzählt sie. Doch im Dezember fielen Verluste an, und der Laden war leer. Doch Grotelüschen baute schnell einen Online-Verkauf auf und nutzte die Möglichkeiten von "Click und Collect". "Dadurch konnten wir uns über Wasser halten", sagt sie rückblickend. Ohnehin habe ihr Motto von Anfang geheißen: "Mich kriegt das nicht unter."