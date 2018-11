Schwetzingen. (RNZ) Schwetzingen beteiligt sich mit dem Kurfürstlichen Weihnachtsmarkt an dem Wettbewerb "Best Christmas City". Ein wichtiges Kriterium dabei ist die Kooperation zwischen Stadtmarketing, Handel, Gastronomie sowie Wirtschafts- und Sozialpartnern Die "Christmasworld" der Messe Frankfurt GmbH sucht gemeinsam mit der Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland sowie dem dem Fachmagazin "Public Marketing" die Stadt mit der besten Kampagne in der Vorweihnachtszeit.

In puncto Zusammenarbeit sieht man sich bei den Veranstaltern des Schwetzinger Weihnachtsmarkts gut aufgestellt. Die Devise "Klein aber fein" hat Erfolg - der sich mittlerweile in deutlich gestiegenen Übernachtungszahlen während des Weihnachtsmarkts feststellen lässt. Der ADAC zählte den "Kurfürstlichen Weihnachtsmarkt" in Schwetzingen im vergangenen Jahr "zu den zwölf schönsten Weihnachtsmärkten in Deutschland". Der Wettbewerb läuft über eine Internetabstimmung, an der hier jeder teilnehmen kann.

Oberbürgermeister René Pöltl eröffnet den Kurfürstlichen Weihnachtsmarkt am Donnerstag, 29. November, um 18.30 Uhr. Bei der "Nacht der Lichter" am Freitag, 30. November, öffnen die Geschäfte bis 22 Uhr. Die meisten Geschäfte, die sich an der langen Einkaufsnacht beteiligen, sind an einem leuchtenden Lichtkegel zu erkennen. Damit zieht sich ein Lichterpfad durch die Innenstadt, dazu die Weihnachtsbeleuchtung und das erste Weihnachtsmarktwochenende, ein stimmungsvoller Einstieg in die Adventszeit.

Wie immer kann an den Adventssamstagen in den Parkhäusern und auf den Parkplätzen Alter Messplatz und Neuer Messplatz in der Innenstadt kostenlos geparkt werden. An den Sonntagen steht zusätzlich das Parkdeck des Kaufland-Markts zur Verfügung. Die Geschäfte sind an allen Adventssamstagen bis 18 Uhr geöffnet. Der Weihnachtsmarkt auf dem Schlossplatz ist Donnerstag und Freitag von 17 bis 21.30 Uhr und am Wochenende von 12 bis 21.30 Uhr geöffnet, im Ehrenhof jeweils nur bis 21 Uhr.

Rund um das Städtepartnerschaftswochenende des Kurfürstlichen Weihnachtsmarkt am zweiten Adventswochenende bietet die Stadt Schwetzingen vom 6. bis 9. Dezember erstmals die Jugendbegegnung "Heimat" für Jugendliche aus den deutschen und europäischen Partnerstädten an. Städtepartnerschaftsbeauftragte Katrin Schubkegel und Jugendreferentin Andrea Kroll freuen sich über die gute Resonanz auf das neue Angebot, das künftig jährlich und in größerem Umfang angeboten werden soll, und suchen nun Gastfamilien für Nicolas und Nolan (beide 18 Jahre) aus Lunéville, Soma (18) und Nóra (14) aus Pápa sowie für Phylisha (17) und Thomas (16) aus Schrobenhausen.

Das jeweils individuelle Heimatempfinden der Teilnehmer wird in Kunst-, Theater- und Kulinarik-Workshops erarbeitet und durch Ausflüge ergänzt. Die Ergebnisse der Workshops werden im Rahmen des internationalen Weihnachtsmarkt-Wochenendes, an dem auch offizielle Delegationen und Standbetreiber aus den Partnerstädten teilnehmen, im Karl-Wörn-Haus präsentiert.

Info: Interessierte Gastfamilien, die einen Jugendlichen für ein paar Tage aufnehmen und eine vorübergehende "Heimat" geben möchten, können sich noch bis 30. November unter der Telefonnummer 06202/87135 oder per E-Mail an katrin.schubkegel@schwetzingen.de melden.