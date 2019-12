Die VRN-Fahrräder kann man in Schwetzingen an 12 Stationen ausleihen. Foto: len

Schwetzingen. (RNZ) Seit eineinhalb Jahren gibt es das Fahrradvermietsystem der VRN, genannt VRN-Nextbike, nun in Schwetzingen. Rund 50 blaue Räder stehen seit Juni 2018 an insgesamt zwölf Stationen im Stadtgebiet zur Verfügung.

Vor allem an stark frequentierten Knotenpunkten und in der Nähe von Haltestellen der öffentlichen Verkehrsmittel ermöglichen die Stationen den Umstieg von Bus und Bahn aufs Fahrrad. „Mit der Einführung der VRN-Nextbikes ist uns ein wichtiger Schritt hin zu mehr klimafreundlicher Mobilität gelungen“, erklärt Patrick Cisowski, der Klimaschutzbeauftragte der Stadt Schwetzingen in einer Mitteilung.

Vor allem Besucher und Pendler profitierten von dem Angebot. „Die Räder stehen nun seit eineinhalb Jahren zur Verfügung, und die Ausleihen steigen stetig – wobei man natürlich witterungsbedingte Schwankungen berücksichtigen muss“, so Cisowski. Besonders intensiv würden die Räder im Sommer genutzt. Der stärkste Monat war der Juni 2019, dicht gefolgt vom Juli. Im Januar hingegen wurden die Räder am wenigsten genutzt.

Die zwölf Leihradstationen befinden sich am Bahnhof, vor der Tourist-Info, am Schlossplatz, in der Kronenstraße, in der Zähringerstraße, am Jugendzentrum „Go In“, an der GRN-Klinik, vor dem Freizeitbad Bellamar, an der „Alla hopp!“-Anlage, am Wohnmobilstellplatz, am Friedhof und am Marktplatz im Hirschacker. Besonders gut ausgelastet sind die Stationen an Bahnhof und Schlossplatz sowie in der Kronenstraße. Allein die Station am Bahnhof zählt weit mehr als 700 Ausleihen seit Betriebsbeginn: „Die Zahlen zeigen, dass die Verknüpfung von Bahn und Fahrrad sehr gut funktioniert“, sagt Cisowski. „Wir wünschen uns, dass noch mehr Menschen auf den öffentlichen Nahverkehr umsteigen – die VRN-Nextbikes bleiben dafür ein wichtiger Baustein.“

Um die Leihräder nutzen zu können, muss man sich kostenlos im Internet unter www.vrnnextbike.de registrieren. Zum Mieten dann per Handy-App, Hotline oder direkt an der Station das Kennzeichen des gewünschten Fahrrads eingeben. Das Rad wird freigegeben und schon kann man losradeln. Die Rückgabe ist an allen Nextbike-Standorten möglich.