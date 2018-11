Bei der Komödie "Eins plus eins gleich Chaos" verwechseln sich Ehepaare und Söhne, Gäste und Hausbesitzer - die Kurpfälzer Mundart passt perfekt zum Durcheinander. Fotos: Lenhardt

Bei der Komödie "Eins plus eins gleich Chaos" verwechseln sich Ehepaare und Söhne, Gäste und Hausbesitzer - die Kurpfälzer Mundart passt perfekt zum Durcheinander. Fotos: Lenhardt

Von Marion Gottlob

Schwetzingen. Bei dieser pfiffigen Komödie spendete das Publikum nicht nur eifrig Szenen-Applaus, sondern ergriff sogar Partei: Kein Wunder, denn bei der Premiere des Stücks "Eins plus eins gleich Chaos" der Kurpfälzer Bühne Schwetzingen hatten zwei Schwestern mit ihren Ehepartnern so heftigen Zoff, dass es beinahe zwei Scheidungen gegeben hätte. Doch schließlich ging noch mal alles gut - auch das beklatschten etwa 150 Gäste im ausverkauften Josefshaus ausgiebig.

Der Abend war ein großer Erfolg für Barbara Kießling. Die talentierte Laien-Schauspielerin war für die Regie und die Gesamtleitung verantwortlich. Gleichzeitig glänzte sie in der Rolle des Hausdrachens Doris - mit Mut zur Tyrannei und Hässlichkeit - einfach wunderbar. Konrad Wagner als Ehegespenst Erwin war ihr ebenbürtig. Man staunte, wie er "seiner" Schreckschraube als Waschlappen und Pantoffelheld ergeben und zu Diensten war - manchmal sogar mit einem Zug ins Tragische. Doch langsam! Die Komödie kommt mit nur einer einzigen Kulisse aus, nämlich einem bürgerlichen Wohnzimmer.

Dort quält sich der halbwüchsige Sohn Felix durch die Mathe-Aufgaben. Sebastian Deininger mimt den Jugendlichen, der sich lieber mit dem Handy als mit der schnöden Rechnerei abgibt. Schon bald betritt sein Vater und Macho-Pseudo-Held Paul die Szene. Armin Wolf zeigt gekonnt einen Familienvater, der sich von seiner Frau Ingrid gern bedienen lässt. Gabriele Kämpf spielt jene Ingrid, die es allen Recht machen und gleichzeitig ihren Traum von einer eigenen Fußpflege-Praxis verwirklichen möchte.

Immerhin, das Paar Paul und Ingrid ist sich einig, wenn es um Geld geht. Sie vermieten ein einziges Gästezimmer an zwei Untermieter: Beate bewohnt es regelmäßig von Montag bis Freitag, Andreas von Freitag bis Sonntag. Da wäre nichts dabei, doch die beiden wissen nichts voneinander. Und das geht gut, bis Beate an einem Wochenende nicht wegfahren, sondern bleiben möchte.

Nicht nur das: Ingrids Schwester Doris schneit mit Ehemann Erwin und Sohn Christian herein und will sich für eine ganze Woche einquartieren. Im Publikum ahnt man schon, dass es nun jede Menge Ulk und Verwechslungen geben wird. Dem Macho-Ehemann Paul mit seiner Ingrid stehen die resolute Doris und Erwin gegenüber. Doris lässt ihren Mann bügeln und bügelt ihn selbst mit Worten glatt: "Was du sagen wolltest, interessiert niemanden." Jedoch hat sie die Rechnung ohne das Chaos bei ihrer Schwester gemacht. Im Durcheinander emanzipiert sich Erwin und bietet seiner Liebsten irgendwann Paroli: "Ich lass mich scheiden, wegen seelischer Grausamkeit!"

Während sich die Ehepaare streiten, treffen die zwei Untermieter Beate und Andreas aufeinander. Sie verlieben sich. Andrea Tremmel spielt den Flirt ganz köstlich, Bernhard Renz ist als Andreas ist ein guter Gegenpol. Für weitere Lacher sorgt Thorsten Metz als Sohn von Doris, der jedem die passende Versicherung andreht. Zu guter Letzt taucht noch eine Freundin der Familie auf: Irene, gespielt von Andrea Hafner, stiftet Frieden zwischen den Ehepaaren. Ergänzt wird die Ensemble-Leistung durch Annemarie Mehner und Michael Klever in den Nebenrollen von zwei Kunden.

Die Autorin der Komödie, Heidi Mager, war aus Rottweil extra zur Premiere gekommen: "Als Autorin möchte ich den Menschen einen Spiegel vorhalten: Niemand ist perfekt. Es menschelt, das macht das Leben so lebenswert." Sie lieferte den Text - und das Ensemble den Kurpfälzer Dialekt. Der Autorin gefiel es: "Toll."